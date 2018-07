Ryanair cancel·la a última hora diversos vols per la vaga «imprevista» dels treballadors italians

La vaga de la tripulació de cabina de Ryanair s'ha convocat a Espanya, Portugal i Bèlgica i els treballadors d'Itàlia també s'hi han sumat de manera "molt activa", si bé segons l'empresa "no estava previst". Això ha comportat que l'aerolínia hagi hagut d'anul€lar a última hora un 20% de les operacions amb origen o destí a Itàlia, com per exemple un vol entre Girona i Pisa. Segons un comunicat del Ministeri de Foment, fins a les 12.30h hi havia 11 dels 130 vols programats fins a aquella hora que no havien sortit. En total, són 570 les operacions programades aquest dimecres a tot l'estat per Ryanair. Fins a les 12.30h, la puntualitat de Ryanair ha estat del 86,6% i l'endarreriment de 7 minuts.