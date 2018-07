Buch situa Ferran López com a adjunt a la Prefectura dels Mossos

El Departament d'Interior va recol·locar Ferran López com a adjunt de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, que comandarà Miquel Esquius, després que el mes de juny passat renunciés al càrrec de comissari en cap de la policia catalana que va exercir durant l'etapa del 155.

La dimissió de López, que va rellevar Josep Lluís Trapero després de la seva destitució pel 155, va deixar els Mossos d'Esquadra durant gairebé un mes sense comandament policial, fins que el passat 17 de juliol Buch va nomenar nou cap de la policia, el comissari Miquel Esquius, fins aleshores cap de la comissaria superior de Coordinació Territorial. El comissari Joan Carles Molinero, fins ara número tres del cos, passarà a la Comissaria General de Mobilitat. Aquesta decisió de la mà del conseller d'Interior de Generalitat, Miquel Buch, s'emmarca dins de la profunda reorganització que va dur a terme de la cúpula de comissaris i intendents dels Mossos d'Esquadra situant per sota del comissari cap, Miquel Esquius, a David Boneta com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, i al comissari Rafael Menges, com a responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Central.

La renovació implica a una vintena de comissaris i intendents i va ser comunicada als comandaments d'un en un pel director general dels Mossos, Andreu Martínez, en el Complex central de la policia catalana, a Sabadell.