Detenen 6 persones per un atac al casal popular de Nou Barris

El Casal Popular Tres Voltes Rebel del districte de Nou Barris a Barcelona va denunciar ahir, en una roda de premsa al costat de la CUP, la irrupció d'un grup d'ultres a la zona del casal la nit del dimarts i va negar que hi hagués una «baralla de bàndols», entre ells i el «grup d'ultra dreta» després d'una manifestació per denunciar diversos «atacs feixistes» al mateix casal i a La Bugadera d'Horta.

L'incident es va saldar amb la detenció de la Guàrdia Urbana de sis persones -cinc del grup ultra i un de l'altre bàndol- acusats dels delictes de desordres públics i baralla multitudinària. Avui passarien a mans del jutge. En un comunicat, el casal va explicar que el seu local i altres equipaments municipals van patir pintades de simbologia nazi i desperfectes durant la nit del dilluns per part de grups feixistes, de manera que el dimarts van convocar una manifestació de rebuig al barri.

La marxa es va iniciar a la plaça Eivissa i va finalitzar al casal, on es va produir un assalt dels militants d'extrema dreta que va acabar amb una baralla, que el casal nega i defineix com a «agressió», de manera que la policia va detenir sis persones: cinc militants i un membre del casal.



Interior diu que «van a la baixa»

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch,va dir en una entrevista a TV3 que «els atacs feixistes a Catalunya encara que són molt notoris, tenen una tendència a la baixa». Buch va declarar que es coneixen més gràcies a les xarxes socials i els mitjans i perquè «aquests fets preocupen molt», però va negar que hi hagués un repunt. Buch va confirmar que aquests atacs són perseguits sempre pels Mossos. El fotoperiodista especialitzat en ultra dreta, Jordi Borràs, va piular que la baixa no era certa ja que hi ha «actes violents» que no es denuncien.