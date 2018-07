Fiscalia demana 11 anys de presó i una multa de 59 milions per a Sandro Rosell

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va sol·licitar ahir una pena d'11 anys de presó per delictes de blanqueig i organització criminal a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, així com una multa de 59 milions d'euros, per rentar diners de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF).

En el seu escrit d'acusació contra sis persones per aquest cas, la Fiscalia també reclama 7 anys de presó a la dona de Rosell, Marta Pineda (a qui li demana una multa de 50 milions), i 10 anys més a l'advocat andorrà Joan Besolí (multa de 55 milions).

Els altres tres acusats en aquest cas, del qual s'obrirà judici pròximament, són el ciutadà libanès amic de Rosell, Shahe Ohanneissian, que s'enfronta a 7 anys de presó i multa de 40 milions, i dos presumptes testaferros, Pedro Andrés Ramos i Josep Colomer, per a qui la Fiscalia demana 8 i 6 anys de presó, respectivament.

En l'escrit, la fiscal afirma que els acusats, «almenys des de l'any 2006, van formar una estructura estable, reforçada per vincles d'amistat i parentiu, dedicada al rentat de capitals a gran escala» dirigida per Rosell, a la presó per aquest cas i que era qui distribuïa els rols dins de l'organització.

Els encausats, afegeix, facilitaven a l'organització de Rosell «les seves relacions personals i professionals, els seus coneixements sobre operativa bancària, la creació i ús de denominacions socials de les quals eren titulars -moltes d'elles, purament instrumentals, sense infraestructura i radicades en paradisos fiscals i/o territoris 'offshore'-, les seves identitats i fins a els seus propis comptes bancaris».



L'entrada a Brians 2

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rossell va arribar al centre penitenciari de Brians 2 aquest dimecres després de passar més d'un any ingressat en presó preventiva a Soto del Real. La Guàrdia Civil va traslladar Rossell en un comboi del cos policial que va arribar al centre de Sant Esteve Sesrovirespocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia.

Més de 200 familiars i amics de Rossell es van concentrar a les portes d'aquesta instal·lació per donar-li la benvinguda. La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar el passat 13 de juliol el trasllat de l'expresident del FC Barcelona a un centre penitenciari català, un cop que la instrucció s'ha tancat i que ha proposat a la sala que el jutgi per blanqueig de capitals i organització criminal.

Sandro Rossell va arribar ahir a la tarda a la presó de Brians 2 després d'haver passat la nit a la presó de Zuera (Saragosssa). L'expresident del Barça, que va fer la mateixa ruta que van fer els presos independentistes durant el trasllat a presons catalanes, va ser rebut per més de 200 persones entre familiars i amics amb crits de «llibertat» i aplaudiments.

Els concentrats van estendre diverses pancartes al lateral de la carretera que condueix al centre del Baix Llobregat on s'hi podia llegir «Justícia i llibertat ja!»,«Et volem a casa».També van participar en aquest acte familiars de l'advocat i soci de Rosell, Josep Basolí, que també està processat per blanqueig de capital i també va arribar ahir a Brians 2.