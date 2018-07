Llarena: «La justícia espanyola no està polititzada»

En opinió del magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra la cúpula del procés independentista català, Pablo Llarena, sosté que «la justícia espanyola no està polititzada» i que això «s'ha demostrat en els 40 anys d'activitat jurisdiccional democràtica». Assevera Llarena en aquesta lína que «el poder judicial no es corretja de transmissió de cap idea política»; això no obstant, es declara partidari de canviar el sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial, que sí té risc de politització.