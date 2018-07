Centenars de taxistes col·lapsen Barcelona en protesta per la suspensió del reglament de l'AMB

Centenars de taxis han col·lapsat bona part del centre de Barcelona aquest divendres a la tarda com a protesta per la suspensió judicial del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limita les llicències VTC. Els taxistes han aturat els seus cotxes als carrils centrals de la Gran Via de la capital catalana, que està tallada des de plaça Tetuan fins a plaça Espanya. Tanmateix, el trànsit es manté obert als laterals de la Gran Via.

A banda, un grup de taxistes també ha tallat el carrer Aragó, on la Guàrdia Urbana desvia el trànsit d'aquest carrer a l'alçada de Bruc. El sindicat Elite Taxi ha difós un vídeo en què un grup de taxistes mou uns contenidors de la brossa i els col·loca al mig del carrer per tal de tallar el trànsit. La mobilització ha començat cap a les dues de la tarda quan els taxistes han iniciat una marxa lenta des de l'aeroport del Prat que ha entrat a la ciutat provinent de la C-31 i en direcció a la plaça de les Glòries.

La marxa lenta s'ha produït després que desenes de taxistes reunits a l'aeroport del Prat hagin decidit emprendre-la com a mesura de protesta contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir la suspensió del reglament que va aprovar l'AMB per limitar les llicències VTC, les que fan servir companyies com Uber i Cabify. Una bona part dels taxistes ha entrat a la capital catalana per la plaça Espanya i han passat per plaça Universitat en direcció nord, afectant el trànsit de la resta de vehicles.

El col·lapse al centre de Barcelona també està obligant TMB a desviar les línies de bus que circulen o creuen per la Gran Via de les Corts Catalanes, des de Plaça Espanya fins el Passeig de Sant Joan i també pel carrer Valencià, cantonada Aragó, pel carrer Balmes des del carrer Aragó fins Plaça Catalunya i per la Ronda Universitat. Els busos segueixen les recomanacions de la Guàrdia Urbana. Per aquest motiu, TMB ha recomanat l'ús del metro per desplaçar-se per la ciutat.

Al voltant de dos quarts de sis de la tarda, un grup de taxistes ha tallat durant uns 30 minuts la C-31, cap a l'Aeroport, en els dos sentits de la circulació, i han pres foc a un piló de pneumàtic, que ha causat una espessa columna de fum negre. Minuts més tard, però, els Mossos d'Esquadra han apagat amb un extintor i, segons el Servei Català de Trànsit, la circulació s'ha pogut restablir.