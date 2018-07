Els taxistes anuncien l'inici d'una vaga indefinida i mobilitzacions a Barcelona: «Això és el 15-M, segona part»

Els taxistes han anunciat aquest divendres l'inici d'una vaga indefinida i han decidit mantenir les mobilitzacions. Han acordat deixar els seus cotxes aturats al centre de Barcelona i han assegurat que no els mouran de la Gran Via, que està col·lapsada des de primera hora de la tarda, fins que el ministeri de Foment no faci un "afegit" a l'article 91 de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) i modifiqui l'article 182.2 del Reglament d'Ordenació de Transports Terrestres (ROTT).

"Això és el 15-M, segona part", ha assegurat el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, després de la votació de la decisió en assemblea. A més, Álvarez ha fet una crida a altres taxistes de l'Estat perquè "parin" i facin un "moviment històric" per "solucionar el problema". "Si no ho aconseguim des del carrer, no ho aconseguirem mai", ha remarcat el portaveu d'Elite Taxi.