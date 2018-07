Una jutgessa absol un policia per les càrregues de l'1-O a Lleida i investiga el denunciant

El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida va absoldre ahir el primer agent de la Policia Nacional jutjat per les càrregues policials que van tenir lloc al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Lleida. A més, la jutgessa ha decidit investigar el denunciant dels fets per determinar si va cometre una infracció de la llei de Seguretat Ciutadana. Segons la plataforma encarregada de defensar el jove denunciant, Advocats per la Democràcia, la jutge que instrueix el cas considera que no hi ha suficients proves per acusar a l'agent, i a més, la magistrada no ha donat credibilitat a la versió del denunciant. La presumpte víctima de l'agressió és un jove de Lleida que va estar present a les càrregues policials que van tenir lloc davant l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida durant l'1-O i va denunciar haver rebut un cop de puny a la mandíbula per part de l'agent de l'autoritat. El policia, que va declarar per videoconferència des de Sevilla, va explicar que havia estat a les càrregues de l'EOI, encara que va assegurar no recordar la presència del jove.



La defensa recorrerà

Advocats per la Democràcia va destacar que la jutgessa ha valorat i té present la petició de la fiscalia, així que té la intenció d'investigar al jove per tal de saber si la seva actuació va ser constitutiva d'una infracció de la llei de Seguretat Ciutadana. La magistrada assegura que les declaracions són «contradictòries» i no existeix cap prova directa dels fets. En última instància, fonts d'Advocats per la Democràcia van anunciar que recorreran la sentència. La plataforma encarregada de la defensa del jove lleidatà es va mostrar convençuda que finalment l'Audiència acabarà revocant la sentència.