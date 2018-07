Quim Torra insta els Mossos a ser garants de la «llibertat d'expressió» davant de les amenaces «totalitàries»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va apel·lar ahir els Mossos d'Esquadra a garantir la llibertat d'expressió i opinió davant les amenaces «totalitàries» i «agressions feixistes» ha lamentat que alguns partits i governs hagin volgut convertir al cos policial en «moneda de canvi o ase dels cops». Aquesta declaració s'emmarca dins la visita d'ahir al matí a la seu central dels Mossos, a Sabadell a dels Bombers, a Cerdanyola del Vallès de Torra, al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch, i el cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.

En el seu discurs davant comandaments de la policia catalana, Torra va expressar la seva preocupació pels «brots de violència feixista», que al seu parer s'estan manifestant últimament de forma «més desacomplexada», i va emplaçar a la policia catalana a ser garant de la «llibertat d'expressió, de manifestació, d'opinió i de reunió».

«Gràcies a vosaltres aquestes manifestacions seran segures», va afirmar Torra, després de recordar que no es pot tolerar «que hi hagi sectors de la població que visquin amb la por de ser agredits o atemorits per violents totalitaris».

Torra va agrair als Mossos que hagin «mantingut el to i l'actitud davant una situació tan inestable i complexa» i demostrat el seu compromís «en aquests tèrbols mesos viscuts». En aquest sentit, va expressar el seu suport a l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, així com la intendent Teresa Zaplana i l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig.