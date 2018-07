Els taxis mantenen la vaga fins avui a les 6 del matí a l'espera de la resolució del TSJC

La guerra segueix en peu. Després d'una llarga jornada de dimecres de protestes i aldarulls a la ciutat de Barcelona, el sector del taxi va decidir en una assemblea celebrada ahir mantenir la vaga fins a les 6.00 hores d'aquest divendres, tal com estava previst. El portaveu d'Élite Taxi Alberto Álvarez va explicar que estaran atents a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), prevista per les 11.00 hores d'avui, sobre si es manté o no la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a les llicències VTC (Vehicles de Turisme amb Conductor). En cas de mantenir-se la suspensió del reglament, les associacions del taxi es tornaran a reunir per decidir futures accions de cara a la setmana que ve o fins i tot el mes d'agost, a més de programar un calendari a nivell estatal de mobilitzacions.

El reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) limitava les llicències als VTC com Uber i Cabify. En la vista judicial que va tenir lloc ahir, la representant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va argumentar que «el taxi no s'ha vist afectat» per les noves llicències, mentre que l'AMB i els taxistes van defensar el reglament.

Els advocats dels taxistes van exposar que la normativa va ser aprovada per polítics votats pels ciutadans i que «és necessari per defensar el col·lectiu d'interessos d'empreses multimilionàries». Un dels lletrats del sector del taxi, a més, va demanar que les empreses que operen amb llicències VTC «retornin» els beneficis obtinguts durant la suspensió del reglament.

La decisió del tribunal de suspendre el reglament arribava després que la CNMC interposés un recurs contra la norma aprovada per l'AMB el passat 26 de juny i en demanés la suspensió cautelar. La normativa no només va estar recorreguda per la CNMC, sinó que també ho van fer el ministeri de Foment i la patronal Unauto VTC.

En acabar la vista judicial, el portaveu de la plataforma Elite Taxi, Alberto Álvarez, va declarar que seria «un autèntic escàndol» que divendres no s'aixequés la suspensió «cautelaríssima», i que tenen la llei «de la seva banda». Per altra part, el president de l'Agrupació Taxi Companys, Luis López, es va mostrar «molt optimista» amb la decisió del TSCJ.



Cabify demana «tornar a la pau»

El director general de Cabify a Europa, Mariano Silveyra, va demanar ahir «tornar a la pau» entre taxistes i empreses de llicències de vehicle amb conductor (VTC), ja que va assegurar que la facturació del sector del taxi segueix augmentant i no es veu amenaçat.

«Hem d'intentar tornar a la convivència, a la pau. Hi ha lloc per a tothom», va dir Silveyra en declaracions a TV3 . En aquest sentit, va insistir que el sector del taxi ha vist augmentar la seva facturació malgrat l'entrada de milers de llicències VTC: «Aquí no hi ha cap amenaça que desaparegui el taxi. La mobilitat de la ciutat necessita canviar».

Després d'una assemblea en la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona, diversos centenars de taxistes van partir a les 11 hores en marxa lenta cap a la ronda Litoral. Aquesta marxa lenta que els taxistes en vaga de Barcelona van realitzar ahir per la ronda Litoral va generar cues en aquesta via i va dificultar l'accés al port. Retencions de fins a tres quilòmetres a l'altura de Mercabarna, i també en la C-31 sud, segons el Servei Català de Tràfic. Pel que fa a les conseqüències, fonts del Port de Barcelona van confirmar que els camions que transporten mercaderies van aconseguir accedir a les instal·lacions, encara que «més lent de l'habitual» a causa de les retencions provocades pels taxistes.

Els taxistes van circular en fila per un carril de la ronda des de la Zona Franca fins a l'avinguda Paral·lel, on van donar la volta i van fer el mateix recorregut en sentit contrari cap a l'aeroport.



Una vaga al 100%

Els sindicats van xifrar en un 100% el seguiment de la primera jornada de vaga de taxis a Barcelona i que la manifestació «potser havia estat la més important de la història» del sector a la ciutat. En un comunicat conjunt, Anget, Elite, ATC, STAC, Paktaxi i TLU van lloar «l'organització i l'actitud exemplar» per part de tots els participants a la manifestació.

D'altra banda, van lamentar els incidents que s'havien produït amb els conductors d'Uber i Cabify. En aquest sentit, sostenen que es van produir un cop finalitzada la protesta oficial.