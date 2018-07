Un barceloní va pagar més de 10.000 euros per violar diverses vegades un nen alemany

Un barceloní de 33 anys va reconèixer ahir davant un tribunal alemany haver violat repetides vegades un nen de nou anys a Alemanya, després d'haver pagat a la mare del menor més de 10.000 euros.

En el primer dia del seu judici a l'Audiència Provincial de Friburg (sud-oest del país), l'acusat va confessar haver comès «greus delictes» i haver ocasionat un «gran dany» al menor perquè té un «interès sexual pels nens», per la qual cosa va demanar ser sotmès a «teràpia», tal com van informar mitjans locals.

L'home, que es feia dir «oncle Luc» segons la fiscalia, va viatjar en diverses ocasions de Barcelona a Friburg tant amb avió com amb cotxe de lloguer per abusar del menor entre el setembre de 2016 i l'agost de 2017.

L'agressor està acusat de diversos delictes sexuals, com ara violacions greus i extremadament greus, abús de menors, tràfic de persones per a la seva explotació sexual, prostitució forçada en grau greu, així com possessió i difusió de pornografia infantil.

Està previst que el procés tingui quatre sessions i que la sentència, en la qual es compta amb una llarga condemna, es faci pública a principis d'agost.

Aquest espanyol és la setena i última persona que ha sigut jutjada per aquests fets, que es van fer públics el gener passat quan la mare del menor i el seu company van ser detinguts. Segons l'Oficina d'Investigació Criminal (LKA) de Baden-Württemberg, es tracta del «cas més greu d'abusos sexuals que han abordat els investigadors fins avui» en aquest estat federat.



La situació de la progenitora

En el procés principal també es jutja des del juny la mare, de 48 anys, i el seu company actual, de 39, per haver ofert a través de diverses pàgines web d'internet el fill d'ella entre 2015 i 2017. Un cop rebien les demandes a l'oferta, haurien cobrat als consumidors perquè diversos homes abusessin, maltractessin, ferissin, humiliessin, insultessin i gravessin en vídeo el menor.

Quatre homes més han estat ja condemnats per abusos sexuals al menor a penes d'entre vuit i deu anys de presó.