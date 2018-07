Els taxistes mantenen la vaga indefinida i la Gran Via tallada a l'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou decret

L'assemblea de taxistes que aquest dissabte al matí s'ha celebrat en ple Passeig de Gràcia amb Gran Via i ha aplegat centenars de professionals ha decidit mantenir la vaga indefinida. El portaveu del col·lectiu, Alberto Álvarez, ha assenyalat que això continuarà així fins que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, no doni el seu braç a tòrcer i porti al Consell de Ministres una modificació de la Llei d'Ordenació dels Transports en el sentit de rebaixar la proporció de les anomenades llicències VTC per cada taxi, tal com reclamen.

"Encara que el decret llei es convalidi al setembre volem que l'aprovin ja", ha exigit el portaveu, "jurídicament és possible, ens hem informat bé". Álvarez ha assenyalat que la mobilització que va arrencar divendres ja compta amb més de 4.000 taxistes que, de moment, mantenen paralitzats els punts neuràlgics de l'àrea de Barcelona, com l'aeroport del Prat i l'estació de Sants, i el centre, des del carrer Bailèn fins a Rocafort. S'espera una nova assemblea per aquesta tarda.

"Estarem al carrer fins que això s'arregli", ha assenyalat el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez. "Cada vegada hi ha més ganes, som més gent, i estan venint taxis de Catalunya i d'Espanya", ha assenyalat el portaveu, i ha afegit que molts aeroports del país estan sense servei. Aquest és un fenomen que mai abans s'havia donat, ha destacat Álvarez, i ha apostat perquè la "inèrcia" segueixi. "Això no és només pels taxistes, és per tots els treballadors que pateixen les calamitats del capitalisme salvatge", ha destacat.

Amb tot, Alberto Álvarez ha avisat que la situació "pot canviar en qualsevol moment". "Nosaltres de moment estem aquí esperant". El portaveu ha dit que els únics que poden aturar aquesta situació són el ministre i el Consell de Ministres. "Ells tenen la clau", ha sentenciat.

Per Álvarez, és un "escàndol" que un jutge, en referència a la resolució del TSJC que tombava el reglament de l'AMB, "prejutgi el fons de la qüestió". Des del sector, això es veu com un "escàndol jurídic". "Estem indignats i per això estem al carrer", ha insistit. Els taxistes volen una resposta "ja", "encara que sigui en cap de setmana o vacances", "estem farts de mentides i manipulacions". "Jo treballo tots els caps de setmana i tot l'estiu per donar de menjar al meu fill", ha afegit Alberto Álvarez.

Sobre els episodis d'agressions a vehicles VTC, el portaveu ha lamentat que alguns mitjans de comunicació hagin posat el focus en incidents "aïllats" d'imatges violentes. "Sabem que els treballadors estan amb nosaltres i per això ens és igual el que digui la premsa". El portaveu ha assenyalat que per trobar el problema de fons cal mirar "amunt", als polítics, "perquè són els que s'estan comportant criminalment amb la societat".

Taxis de poblacions com Sabadell, Sitges, Vilanova o Terrassa també s'han afegit a la mobilització. Ja des d'ahir van arribar tres taxis amb una desena de taxistes del País Basc i els manifestants esperen la complicitat dels companys d'altres punts de l'Estat. "Això ja no es pot parar", ha assenyalat un dels portaveus del sector.