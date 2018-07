Interior incorpora un mosso que va estar amb Puigdemont

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha nomenat com a assessor en matèria de sistemes de seguretat al mosso d'Esquadra Lluís Escolà, que va ser a Bèlgica amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont fent-li de guardaespatlles i que va ser expedientat per això. Segons consta el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), en la resolució, del 25 de juliol, Buch nomena aquest agent com a personal eventual del departament d'Interior, que haurà d'assessorar el conseller en la implantació i el disseny de sistemes de seguretat corporatius, i en matèria de prospectiva i explotació d'informació per a la presa de decisions. D'altra banda, Escolà tindrà també altres funcions dins del departament, com ara definir estratègies corporatives de seguretat o assessorar en matèria de cooperació multilateral i de coordinació institucional en sistemes de seguretat al cos. A més a més, haurà d'aconsellar el conseller oferint una visió més global pel que fa a la protecció ciutadana, com ho serien els sistemes de seguretat corporatius d'altres països i institucions internacionals.



L'estada a Bèlgica

Escolà va estar amb Puigdemont a Brussel·les quan va marxar, burlant l'escorta oficial, després de la proclamació de la independència el 27 d'octubre de 2017. El mosso es va quedar per tal de realitzar tasques de seguretat i fer de guardaespatlles de l'expresident. Segons les fonts, va passar uns tres mesos servint a Puigdemont i vetllant per la seva seguretat, al·legant que estava de vacances. Al febrer, quan al capdavant hi havia el secretari general tècnic del Ministeri, Juan Antonio Puigserver, la direcció dels Mossos d'Esquadra li va formar expedient i va retirar el sergent del servei d'escorta destinant-lo a tasques de seguretat ciutadana. Fonts de la Conselleria d'Interior, han explicat que a hores d'ara Escolà segueix formant part del cos dels Mossos d'Esquadra, que l'expedient que se li va obrir llavors ara ja està tancat i que l'agent formarà part del personal eventual destinat a serveis especials a més d'aconsellar el cos en matèries de seguretat. A partir d'ara, en aquest nou càrrec, el policia cobrarà una retribució de 68.797,40 euros anuals com a funcionari del grup A, subgrup A1, amb horari i dedicació especial, i el nomenament serà efectiu a partir de dilluns, el 30 de juliol de 2018.