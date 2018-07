El jutge imputa també el PDeCAT pel cas del 3% com a continuador de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que instrueix la causa del presumpte finançament irregular de Convergència, ha imputat CDC i PDeCAT com a persones jurídiques pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals per una activitat delictiva que es va sostenir durant 11 anys.

En el seu acte, el titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 explica que en aquesta causa s'investiga a alts càrrecs de CDC que van engegar una estructura per finançar il·legalment el partit, en forma encoberta mitjançant 'donacions' a fundacions lligades a aquesta formació, CatDem i Forum Barcelona, de connivència amb empresaris i altres càrrecs de caire polític, alterant tot tipus de concursos públics, amb la finalitat de «dirigir» els mateixos cap a empreses que, al seu torn, col·laboraven amb 'donacions' al partit.

Els pagaments, indica De la Mata, s'obtenien per les fundacions i, per tant, per CDC, en ocasions com a contraprestació per l'adjudicació de contractes d'obra pública o de serveis, amb «vulneració dels principis de legalitat, igualtat i transparència i en unes altres simplement per aconseguir millorar les expectatives de ser beneficiaris de tals contractes».

Segons l'acte, la suma total de licitacions compromeses ascendeix de moment a 218.759.664 euros; l'import de les adjudicacions definitives ascendeix a 168.706.262 euros, als quals cal afegir els modificats de projectes (1.777.626 euros) i les pròrrogues (4.539.755 euros), és a dir, aproximadament 175 milions d'euros. Quant a les donacions irregulars lligades a aquestes adjudicacions, ascendeixen a més d'un milió.

El magistrat ha dictat aquest acte després que passessin per l'Audiència Nacional al voltant d'una vintena d'imputats en el cas del 3 per cent.

L'acte del jutge argumenta que CDC no disposava d'un sistema o fins i tot un mer protocol de control intern que garantís l'adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivessin drets i obligacions de contingut econòmic que pogués ser sotmès a verificació i informe. L'operativa investigada, segons De la Mata, ha estat sostinguda en el temps sistemàticament i roman inalterable, amb independència dels relleus que es puguin produir en les persones integrants d'aquestes estructures. Com a prova d'això, subratlla que els canvis en l'estructura del partit no van suposar en cap cas un cessament en la comissió dels fets investigats.

El PDeCAT va denunciar que l'acusació no té «base real» i va dir que el magistrat té «l'única intenció d'estendre una ombra de dubte» sobre la formació.