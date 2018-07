L'Audiència condemna a dos anys i mig Oriol Pujol per cobrar comissions

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys i mig de presó l'exdirigent de CDC Oriol Pujol per cobrar comissions il·legals d'empresaris afins, a canvi d'utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis en l'anomenat «cas ITV».

En la seva sentència, que és ferma, la magistrada presidenta del tribunal popular que havia de jutjar el cas, Carmen Zabalegui, dóna per bo l'acord que els sis acusats del «cas ITV» van assolir amb la Fiscalia per alliberar-se de ser jutjats per un jurat, en què reconeixen formar part d'una trama corrupta de pagament de comissions.

La magistrada convocarà les parts a una vista per resoldre sobre l'execució de la sentència, que podria implicar l'ingrés a la presó d'Oriol Pujol, encara que el seu advocat ja va anunciar que demanarà la suspensió de la pena de presó invocant un article de l'última reforma del Codi Penal que li permetria eludir-la en no superar els dos anys cap dels tres delictes pels quals ha estat condemnat: falsedat documental, suborn i tràfic d'influències.

No obstant això, el fiscal Anticorrupció Fernando Maldonado ja va anunciar que demanaria l'ingrés a la presó de l'exdirigent i exdiputat de CDC, que amb la seva condemna queda inhabilitat per exercir qualsevol ocupació o càrrec públic durant dos anys.

Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que es va dedicar a la política fins que va dimitir assetjat pels casos de presumpta corrupció que l'involucraven a ell i a la seva família, també està investigat en la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata per la fortuna del clan oculta a Andorra.

La sentència del cas ITV condemna el polític convergent a una multa de 76.000 euros, després que reconegués haver cobrat comissions il·legals a canvi d'afavorir els empresaris investigats