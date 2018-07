Puigdemont i Torra reactiven la "casa de la república" de Waterloo i prometen "fer efectiu" l'1-O

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu successor en el càrrec, Quim Torra, han escenificat aquest dissabte a Waterloo (Bèlgica) la reactivació de la "casa de la República" en un acte davant unes dues-centes persones en el qual han promès "fer efectiu" el "mandat republicà" del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

"No sabia què passaria quan tornava de Finlàndia, però tenia l'esperança que acabaria bé (...) Perquè després d'aquest parèntesi obligat reprendríem el fil vermell que a tots ens ha portat fins a aquí, que ens ha portat a l'1 d'octubre, que ens ha portat al 27 d'octubre i que ratifiquem el 21 de desembre", ha expressat Puigdemont des d'una balconada la seva residència a Bèlgica.

El líder independentista ha defensat que l'important no és si el "camí" és "llarg o curt, fàcil o complex", sinó que "hi ha camí". "I aquest camí té final i el final és bo, perquè com diu el president Torra, estem en el costat correcte de la història", ha manifestat Puigdemont.

"L'1 d'octubre votem en el referèndum d'autodeterminació, el 27 d'octubre declarem políticament la independència de Catalunya i a nosaltres, el Govern de Catalunya, ens toca ara fer efectiu aquest mandat republicà", ha subratllat per la seva banda Torra.

L'actual president de la Generalitat ha demanat que, davant de "la vergonya i la indecència" de l'Estat espanyol i a la "farsa" que és la seva causa judicial, el moviment deu sempre "lluitar amb esperança" i comprometre's a "jugar net" i "posar una urna perquè decideixi el poble".

"La causa de la independència de Catalunya és una causa justa i és de justícia que seguim lluitant per la independència", ha expressat.

Quatre mesos des de la seva detenció

L'esdeveniment ha tingut lloc el dia que Puigdemont ha tornat d'Alemanya quatre mesos després que fos detingut en aquest país i després de la decisió del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no acceptar el seu lliurament per malversació però no pel delicte de rebel·lió.

Unes dues-centes persones, segons han informat fonts policials, s'han congregat davant de la residència de Puigdemont en Waterloo amb banderes 'estelades', samarretes grogues i amb cartells demanant la llibertat dels polítics catalans empresonats.

De fet, durant els discursos s'han succeït els crits demanant la seva llibertat i uns altres a favor de la independència de Catalunya. L'acte ha finalitzat amb l'hissat de la bandera catalana i de la bandera de la Unió Europea mentre cantaven el 'Cant de la senyera'.

Abans de Torra i Puigdemont ha intervingut la presidenta del Casal Català de Brussel·les, Roser Maresma, que ha recordat que aquesta entitat la van fundar polítics catalans exiliats en 1930 i ha fet un paral·lelisme amb la situació actual de Puigdemont i la resta de dirigents independentistes a l'estranger: "Volem que la història no es repeteixi".

El representant de Plataforma per la Llengua ha reclamat al Govern que impulsi iniciatives per millorar la situació del català, al Govern que "deixi de discriminar per raó de llengua" i a la UE que el català sigui llengua oficial en les institucions europees.

També ha intervingut el membre d'Òmnium Jordi Ballesteros, que ha reivindicat que tribunals europeus hagin rebutjat l'extradició dels polítics independentistes a l'estranger, ja que creu que "Europa li diu a l'Estat que està fent el ridícul i reconeix que no hi ha motius per tenir empresonats homes i dones per posar urnes".

Així mateix, la representant de la ANC d'Alemanya Bàrbara Roviró ha qualificat de victòria la tornada de Puigdemont a Bèlgica i ha demanat als partits independentistes que "ara toca recuperar la iniciativa política a Europa per fer que la Casa de la República sigui punta de laza internacional que permeti fer la independència de debò".

La filla del exconseller Joaquim Forn ha parlat en representació dels familiars dels presos sobiranistes i ha llegit una carta escrita pels empresonats, en la qual han expressat el seu compromís amb "la causa per la llibertat, que no és una altra que la causa per la República" i han desitjat sort a Puigdemont.

El raper Valtonyc ha criticat que la justícia espanyola "es dedica a perseguir la dissidència" i ha ratllat a l'Estat de ser una dictadura, per la qual cosa ha assegurat que el camí per recuperar drets és la desobediència.

A més, l'advocat especialista en drets humans que ha portat el cas dels presos sobiranistes a l'ONU, Ben Emmerson, ha sostingut que el Govern de Pedro Sánchez té "una petita finestra d'oportunitat" per negociar abans del judici dels presos sobiranistes, i ha confiat que Catalunya serà independent en un futur.