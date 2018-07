"Puigdemont reclama a Sánchez que "faci els deures" amb Catalunya i l'adverteix que "el període de gràcia s'acaba"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest dissabte al president espanyol Pedro Sánchez que ha de fer "els deures" amb Catalunya i ha avisat que "el període de gràcia s'acaba". En una roda de premsa a Brussel·les amb el president Quim Torra, Puigdemont ha dit que és "lògic" i de "sentit comú" que els partits independentistes que van donar suport a la investidura de Sánchez li demanin que "posi fets sobre la taula".

Puigdemont ha assegurat que el nou president espanyol té "una gran responsabilitat" i "no seria just ni correcte que la deixés passar". En la mateixa línia, el president Quim Torra ha defensat que el dret a l'autodeterminació de Catalunya "és el tema d'aquesta legislatura, i no pot ser cap altre". Tots dos polítics han destacat que el retorn de Puigdemont a Brussel·les és una "victòria" però han indicat que ara seguiran treballant per un "retorn a la veritable normalitat" en què "no hi hagi presos polítics" ni "exiliats" i "s'acabi la repressió".

L'expresident Puigdemont ha dit que per ara "no hi ha queixa" amb Sánchez, però l'ha instat a treballar durant l'estiu per buscar respostes polítiques a la situació catalana, que ha demanat pel "setembre o octubre". "No és un xec en blanc", ha dit el líder de JxCat sobre el suport parlamentari que va rebre Sánchez dels independentistes. Segons ell, el secretari general del PSOE ha de explicar quina és la seva "recepta per solucionar la petició política catalana de l'exercici del dret a l'autodeterminació".

Tot i que ha volgut insistir que la decisió sobre l'activitat al Congrés correspon al grup parlamentari del PDeCat, Puigdemont ha dit que "un cop acabat el període de gràcia" per l'arribada de Sánchez al govern espanyol, caldrà demanar resultats. "Però és lògic, és de sentit comú, imagini's que no passés. Algú ens podria dir, per què l'heu votat llavors?", ha assegurat Puigdemont.

Per la seva banda, el president Quim Torra ha dit que aquesta legislatura "va del dret a l'autodeterminació" i "no pot anar de res més" perquè hi ha "presos polítics i exiliats per haver-lo exercit". "No ho hem oblidat, és la nostra raó de ser i d'acció política, ja li vaig dir al president Sánchez, 'tenim una tardor bastant complicadeta, vostè i jo", ha explicat Torra.

Segons el president, ara mateix els governs de Catalunya i Espanya estan en "posicions absolutament oposades, però han d'anar convergint" perquè es tracta de "negociar". Torra ha dit estar obert a "qualsevol negociació o mediació, també internacional".

Preguntat sobre la unilateralitat, Puigdemont ha reiterat que mai va ser la seva opció però que el dret a l'autodeterminació és "irrenunciable". "No renunciarem a la sobirania, és una cosa de dignitat, gairebé, el que no implica que no continuem pensant que la via prioritària, la millor per a tots, és la d'arribar a acords bilaterals. I aquí és on som", ha dit.



Restitució

Durant la roda de premsa, tots dos han destacat que l'actual president de la Generalitat és Torra, però han reiterat que el seu objectiu segueix sent la restitució. "Tenim l'objectiu de la plena restitució, i aquesta finestra, mentre sigui oberta, la farem servir, no hi ha cap dubte sobre això", ha dit Puigdemont. Amb tot, el líder de JxCat ha admès que "demà no serà possible" però que continuaran treballant per "plantar cara" i "fer possible l'imprescindible retorn a la normalitat".

Puigdemont, de fet, ha celebrat que aquest dissabte s'hagi pogut celebrar a Brussel·les "una trobada entre el govern de l'exili cessat pel 155 i el govern nascut de la derrota del 155". En aquest sentit, ha assenyalat que "molts s'han esforçat i han dedicat molts recursos a què no es pogués veure, i altre cop, tots aquests recursos han estat infructuosos".



Fi de la repressió

Durant la roda de premsa, l'expresident Puigdemont ha dit que el seu retorn a Brussel·les fa que "la vergonya per l'existència dels presos polítics sigui més gran que mai". "La resposta europea davant l'abús penal hauria de colpir tots els demòcrates d'Espanya", ha dit Puigdemont, que ha dit que "davant del fracàs" l'Estat ha de "rectificar" i "alienar-se amb Europa".

"La repressió s'ha d'aturar immediatament, i tots els càrrecs han de ser retirats per part del fiscal general de l'Estat", ha assegurat Torra, que ha volgut preuar "el valor de l'estratègia de Puigdemont d'internacionalitzar el conflicte català".

"No hi va haver rebel·lió, ni sedició, ni disturbis públics, i hi haurà més derrotes si Espanya segueix amb aquest camí", ha afegit el president.