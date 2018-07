El conflicte del taxi en peu

Els taxis de Barcelona s'han convertit en protagonistes mediàtics arran del conflicte que s'ha obert aquesta setmana amb els Vehicles de Transport amb Conductor (VTC), com els procedents de les empreses Uber i Cabify, a causa de l'arribada de 1.800 llicències noves. Els taxistes de la ciutat comtal van acordar ahir mantenir la vaga indefinida que van iniciar divendres, malgrat que el ministeri de Foment hagi ofert diàleg a les associacions del taxi programant una reunió el proper dimarts per abordar el conflicte. Els taxistes demanen que el ministre de Foment, José Luís Ábalos, aprovi en el Consell de Ministres de divendres que ve les peticions fetes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per limitar l'auge de llicències que els suposa una clara competència. Ahir, diversos companys taxistes de localitats catalanes com Sabadell, Rubí, Terrasa i Mataró i de la resta d'Espanya, com Madrid i Sevilla, van decidir donar suport a la causa. Concretament a la capital estatal, els taxistes van anunciar una «vaga espontània». Altres punts fora de l'estat com Londres i París també s'hi van sumar.

Els taxistes barcelonins es van reunir ahir en assemblea tant al matí com a la tarda a la confluència de Passeig de Gràcia amb la Gran Via de Barcelona. La decisió final per part del sector del taxi va ser allargar la vaga sense preveure una propera data de caducitat si les institucions no actuen al respecte. L'aturada, en protesta per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir en suspens el reglament metropolità que buscava restringir les noves llicències de VTC, va deixar de nou sense taxis Barcelona i punts com l'aeroport d'El Prat o l'estació de Sants. «La vaga només l'atura Foment», va proclamar el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, que va donar per fet que els taxistes tornarien a passar la nit allà. També va exigir al Govern canvis legals per frenar aquestes noves llicències VTC en el pròxim Consell de Ministres. Amb la voluntat de continuar la reivindicació, uns 1.400 taxis, segons xifres de la Guàrdia Urbana, ahir al vespre continuaven bloquejant amb els seus vehicles el tram central de la Gran Via de Barcelona, una de les principals artèries de la capital catalana, entre els carrers Entença i Bailèn, encara que sí que es permetia circular pels laterals.



Proposta de Foment

El Ministeri de Foment va anunciar ahir a través d'un comunicat que convocarà les principals associacions i federacions del Taxi i de Vehicles de Transport amb Conductor a reunions la setmana que ve per abordar els problemes que els afecten.

El ministeri que dirigeix José Luis Ábalos va fer una crida «a la calma» i va sol·licitar a les associacions de taxistes mobilitzades a Barcelona i Madrid «la tornada a la normalitat, com a pas previ i necessari per avançar cap a una solució conjunta amb totes les administracions afectades».

La proporció actual a l'àrea metropolitana, segons fonts del sector del taxi, és de 1.437 llicències de VTC per 10.522 de taxis, d'una a deu, aproximadament, molt lluny de la proporció d'1 a 30 establerta per llei des de 2015. No obstant això, hi ha unes 600 llicències més de VTC que s'han tramitat, però que encara no estan en els carrers, i 1.800 que podrien autoritzar-se entre setembre i octubre. Així doncs, si totes aquestes llicències de VTC –les que fan servir les aplicacions Uber i Cabify– entren al mercat, la proporció entre un i un altre tipus de llicència seria molt més elevada i els taxistes entenen que es posaria en perill el seu negoci. Aquestes noves llicències de VTC que podrien arribar al mercat són fruit de peticions de llicència fetes durant els anys en què no va estar vigent la restricció de l'1 a 30, entre 2009 i 2013.

«Si fan modificacions legislatives perquè les llicències urbanes quedin blindades, la vaga es desconvocarà», va assegurar el portaveu d'Elite Taxi, l'associació més representativa del sector del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona. «Estarem aquí el temps que faci falta. Això és una piconadora. No ho para ningú», va sentenciar Álvarez.

A més de buidar de taxis les parades de l'aeroport, grups de taxistes van fer també protestes en els accessos a El Prat. La falta de taxis va provocar que es formessin llargues cues per agafar tant el metro com l'Aerobús, que enllaça l'aeroport amb el centre de Barcelona. De fet, la Generalitat va anunciar que reforçaria el tram de la Línia 9 del metro que connecta Barcelona amb l'aeroport d'El Prat. A causa de les protestes dels taxistes, l'Aerobús va haver d'escurçar el recorregut i acabar a Plaça Espanya.

La jornada d'ahir va ser relativament tranquil·la, després d'alguns incidents com el de l'aeroport de Barcelona-el Prat, on els Mossos d'Esquadra van identificar una vintena de persones després que un grup de taxistes bolquessin un vehicle VTC.