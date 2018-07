Elsa Artadi exigeix el traspàs de les competències del taxi

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va exigir ahir el traspàs de les competències del taxi davant la deixadesa de l'executiu espanyol, que ha derivat en la vaga indefinida que ha convocat el sector i que manté paralitzats tots els vehicles de l'àrea de Barcelona. La consellera va criticar que la desatenció ve de lluny, i, segons ella, no l'han afrontada en cap moment. La consellera de Presidència va recordar que l'altra institució que també té competències sobre el sector del taxi és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida per l'alcaldessa Ada Colau, la qual va tirar endavant un reglament que regulava els serveis urbans que realitzaven els VTC (Vehicles de Transport amb Conductor). El darrer divendres, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va tombar i Artadi va assenyalar que el Govern dona tot el suport que calgui a l'Ajuntament de Barcelona perquè s'explorin tots els marges competencials que podrien fer arribar a una part de la solució del conflicte que existeix ara mateix. Elsa Artadi va explicar que el Govern manté una interlocució amb el sector del taxi, tant des de Presidència com des d'Interior, però també des de Territori. Al marge d'aquestes reunions, la consellera va avançar que s'ha convocat per dimarts a les 11 del matí al Palau de la Generalitat una reunió amb el sector del taxi.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va recomanar que tots els viatgers que s'hagin de desplaçar cap a l'aeroport d'El Prat prioritzin el transport públic. Buch va afirmar que les restriccions en la mobilitat només afecten Barcelona i va recomanar a l'Ajuntament que incrementi els serveis públics.