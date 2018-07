Jordi Sànchez: "Caldrà refer l'estratègia i orientar l'acció política a fer possible un referèndum efectiu"

El líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, ha apostat per "refer l'estratègia" independentista per així fer possible un "referèndum efectiu" a Catalunya. "No s'ha de donar per amortitzat res del que hem fet els últims anys i l'estat espanyol no ha acceptat. Cal assumir que el referèndum d'autodeterminació segueix sent l'única sortida per superar la crisi política i l'única porta democràtica per entrar a la República", ha volgut deixar clar Sànchez en una entrevista dominical al diari 'Ara'. "Caldrà, però, orientar l'acció política a fer possible un referèndum efectiu i lògicament refer l'estratègia i l'acció per seguir sumant voluntats i ciutadans a favor de la República", ha continuat l'exlíder de l'ANC, empresonat des de fa 9 mesos i amb escepticisme sobre el seu futur. "No tindrem un judici just. A nosaltres la raó d'estat ja ens ha condemnat i només ens salvarà el Tribunal Europeu de Drets Humans", ha reflexiona en veu alta Sànchez.

"El judici serà poc més que un gran atrezzo però sense cap credibilitat", ha puntualitzat el president del grup de JxCat, que considera que "l'estratègia del Tribunal Suprem està decidida des de fa molts mesos". "Aquesta és la causa judicial instruïda seguint els criteris de la raó d'estat que es visibilitza el 3 d'octubre. La raó d'estat fa por, no hi entén ni de drets ni de compassió", ha ressaltat Sánchez, que pronostica que el judici als líders independentistes pot ser en la primera quinzena de novembre. "Calculem que l'acusació i la petició de penes de la fiscalia seran a principis de setembre i que el judici començarà entre l'1 i el 15 de novembre", ha avançat l'exlíder de l'ANC. "Per això preveiem que a finals d´octubre ens tornin a dur a Madrid. Serà un judici dur, amb el Nadal entremig", ha afegit Sànchez, que també descarta qualsevol tipus de pacte amb la Fiscalia.

"En aquest escenari no hi ha res a pactar. Només té sentit pactar si es retira l'acusació de rebel·lió, sedició i desordres públics (a mi no m'acusen de malversació). És a dir, si es demana el sobreseïment i arxivament de la causa", ha valorat el president del grup de JxCat. "Que ningú esperi que agrairem que caigui l'acusació de rebel·lió i quedi la de sedició. Aquesta és la pròxima trampa que faran", ha avisat Sànchez, que va més enllà: "Perquè tothom ho entengui és una pena que oscil·la entre els 8 i 15 anys en funció dels que serem jutjats. ¿Algú creu que puc pactar 8 o 10 anys de presó? Per fer-ho simple i ràpid: demano per a mi la mateixa sentència que va dictaminar la justícia alemanya", ha manifestat el president del grup de JxCat. "Tot el que no sigui això serà l'evidència d'un judici injust", ha puntualitzat Sànchez.

Finalment, i sobre el paper de Pedro Sánchez, el líder de JxCat al Parlament ha volgut valorar la doble assumpció del president espanyol "que a Catalunya el conflicte era polític i que caldria acabar votant". "És un pas molt important, valent, però insuficient. Si Pedro Sánchez no lidera una solució en la línia apuntada, el PP i Ciutadans l'acabaran neutralitzant. O té la iniciativa o quedarà atrapat entre Casado i Rivera", ha comentat Jordi Sànchez. "Calen fets aviat i no cal que tots arribin en els pròxims mesos. La solució definitiva no arribarà potser fins després de les noves eleccions, però abans s'ha d'haver construït una agenda del diàleg i s'han d'haver produït fets concrets", ha conclòs el president del grup de JxCat.