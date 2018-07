Llarena i Alberto Fernández Díaz, escortats després de sopar junts a Mont-ras

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i el regidor del PP a Barcelona Alberto Fernández Díaz van sopar junts aquest divendres amb un grup d'amics a Mont-ras. La cita, al restaurant Can Cou-Cou, es va fer pública a les xarxes socials i diverses persones es van acostar a l'establiment per increpar el magistrat que instruït la causa contra els líders independentistes per l'1-O.



Els protagonistes van haver de sortir escortats després que transcendís la celebració a les xarxes. Tot i que en un inici, es va comentar que un dels comensals era l'exministre Jorge Fernández Díaz, en realitat qui sopava a l'establiment era el seu germà i regidor a Barcelona.





Vídeo de quan en Llarena, el Fernández Díaz i els seus companys han marxat de la rostisseria. pic.twitter.com/emOL0VKylb — ?nonymous Catalonia (@anoncatalonia) 28 de julio de 2018