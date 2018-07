Taxistes gironins se sumen a la protesta de Barcelona

Taxis de diferents poblacions gironines s'han sumat avui a l'ocupació del centre de Barcelona iniciada fa tres dies. El col·lectiu de taxistes avisa que paralitzaran l'Estat si el ministeri no reconeix les competències locals i autonòmiques per limitar les llicències VTC, que utilitzen vehicles com Uber i Cabify.



Cinquè dia de vaga en el sector del taxi a Barcelona i tercer de bloqueig del tram central de la Gran Via de Barcelona. El col·lectiu ha decidit avui, en una nova assemblea, que mantenen la vaga indefinida.



Els taxistes barcelonins segueixen rebent adhesions dels de la resta de Catalunya i l'Estat. Avui, taxistes de diferents poblacions gironines, com Girona, Figueres, Banyoles, Lloret, Blanes o Tossa s'han sumat a la protesta a Barcelona. Els més nombrosos han estat els de Lloret, que han desplaçat els 20 taxis de la població a la capital catalana.





La Generalitat demana que desallotgin la Gran Via

El portaveu del sindicat Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicat que els taxistes reclamen a Foment, que demà es reunirà amb les principals associacions del taxi, "el blindatge de la llicència urbana", és a dir, que posi vedat a les noves llicències de VTC, de manera que es respecti la ràtio d'una llicència d'aquest tipus per cada 30 de taxis."Si es transfereixen les competències a la Generalitat està molt bé, però el blindatge de la llicència urbana és imprescindible. Si no, no aixecarem les mobilitzacions", ha advertit Álvarez, que també ha avisat que les reivindicacions poden "intensificar-se" si no hi ha gestos polítics per part del ministeri.El director general de Transports de la Generalitat, Pere Padrosa, ha demanat als taxistes que ocupen amb els seus vehicles el tram central de la Gran Via de Barcelona que desallotgin aquesta avinguda com a gest de bona voluntat negociadora.Els turistes són les principals víctimes de la vaga que mantenen els taxistes a Barcelona des del 25 de juliol. Alguns han explicat com viuen la situació, que van de la comprensió a l'empipament per unes vacances "arruïnades", en algun cas.