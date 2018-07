Adif preveu acabar el tram català del corredor mediterrani l'any 2020

Adif intentarà «economitzar» tots els terminis d'obra per tenir acabat el tram català del corredor mediterrani el 2020, segons va assegurar la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, que va avançar també que té previst treure a licitació aquest any contractes per un import proper als 2.000 milions d'euros en projectes de la xarxa convencional i de la d'alta velocitat. «Es licitarà molta més obra aquest any i el següent», segons va assenyalar Pardo de Vera, qui va avançar que la xifra que estimen podria ser fins i tot major.

Pel que fa al calendari per a l'entrada en servei de nous trams d'AVE, l'executiva va afirmar que seria una «insensatesa» avançar una data de posada en marxa de operació, encara que va admetre que els trams de Vandellòs-Tarragona i Antequera-Granada són els que estan més avançats.

Entre les licitacions més importants que s'esperen treure aquest any, a més de les relacionades amb la línia Múrcia-Almeria, Pardo de Vera es va referir a la remodelació de la capçalera nord de Chamartín per uns 120 milions o a la redacció de tots els projectes d'Extremadura entre Talayuela i Plasència que falten per licitar, l'horitzó de les quals és finals d'any i inicis de 2019 depenent del grau d'avanç, i que ascendeixen a uns 600 milions d'inversió.

Preguntada per l'entrada en servei de nous trams d'alta velocitat, la presidenta d'Adif va recordar que estan en proves Vandellòs-Tarragona, Antequera-Granada i Atocha-Torrejón de Velasco i que es finalitzarà aquest any la primera fase de Zamora-Pedralba per iniciar les proves. «No es pot donar un horitzó, ja que és un procediment que cal provar i té una sèrie d'avaluacions independents», va indicar.