Els taxistes ocupen gran part del Passeig de Gràcia a l'espera del resultat de la reunió amb Foment

Els taxistes que des de la setmana passada es troben amb vaga indefinida i col·lapsen la Gran Via en protesta per la suspensió del reglament de l'AMB que regula les llicències VTC han ocupat aquest dilluns gran part del Passeig de Gràcia. Concretament, la circulació es troba afectada entre el carrer Casp i la Diagonal. En el tram fins a Gran Via, han estacionat en quatre carrils i de Diputació a Diagonal els dos carrils centrals, de manera que el trànsit no està completament tallada i hi ha dos carrils per banda de pujada i baixada, inclosos els de bus i taxi. L'ambient a la zona és tranquil i s'hi han instal·lat carpes, on els taxistes passen l'estona fent diverses activitats mentre esperen el resultat de la reunió amb el Ministeri de Foment aquest migdia. A banda dels taxis de Barcelona, també hi ha diversos taxis d'altres localitats, com per exemple Sabadell i Mataró.