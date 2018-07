Integrants dels CDRs assetgen el jutge Llarena a Mont-ras

Una vintena d'integrants dels autoanomenats CDRs van assetjar dissabte a la nit el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en adonar-se que estava sopant en un restaurant de Mont-ras. El jutge instructor de la causa de l'1-O sopava amb una vintena de persones entre les quals hi havia el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández-Díaz, en una coneguda rostisseria, a escassos dos quilòmetres d'on es feia un acte d'homenatge a Jordi Sànchez que va aplegar centenars de persones, quan alguns components dels CDRs de Palafrugell van acostar-se fins a l'establiment i van protestar amb crits com «Els carrers seran sempre nostres» o «Benvingut a l'Empordà». La seguretat personal del jutge i del polític van decidir deixar el restaurant, marxant amb les alarmes policials posades. La Policia Local no va haver d'intervenir, tot i que els integrants dels CDRs van colpejar els cotxes.

El magistrat compta amb escorta policial reforçada des que va agafar les regnes de les indagacions sobre el referèndum de l'1-O. Els Comitès per a la Defensa de la República van avisar a les xarxes socials de la presència, entre d'altres, del jutge Llarena a la localitat baix-emporadanesa amb l'advertència que «Llarena no és benvingut».

Al mes de març es va produir una altra actuació contra el jutge del Tribunal Suprem a terres gironines, tot i que una mica confusa. Concretament, va aparèixer una pintada a Das reivindicada per l'organització juvenil Arran en la qual es podia llegir «Llarena feixista. Ni a Das ni enlloc».

Inicialment es va dir que la pintada havia estat feta davant la residència del jutge en aquesta localitat, però finalment no va ser així. És cert que Llarena té una residència a aquesta localitat de la Cerdanya, però la pintada no es va fer al seu davant. Per si en quedava algun dubte, el Consell General del Poder Judicial va enviar una nota als mitjans queixant-se sobre aquesta pintada, en ser «un atac produït als voltants d'una de les residències del magistrat en una localitat de Catalunya». La pintada va revolucionar el municipi, on diversos veïns van recollir signatures per declarar Llarena persona no grata.

Paral·lelament, la dona de Llarena, Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial, que té la seva seu a Barcelona, ha demanat el seu trasllat al Consell General del Poder Judicial i va denunciar que a la Ciutat Comtal no camina «tranquil·la pels carrers».

En tot cas, Espinosa va explicar que els que li ha tocat viure darrerament són «casos aïllats», tot afegint que també estan rebent «innombrables mostres de suport» de dins i de fora de Catalunya i des de qualsevol posicionament polític. Va insistir que les amenaces provenen d'una «minoria exaltada», però el poble català «és molt pacífic» i té «molt seny».