Mor un motorista de 30 anys en sortir de la via a Cerdanyola

Un motorista va morir de matinada en una sortida de via a Cerdanyola del Vallès. L'avís de l'accident es va rebre cap a dos quarts de cinc de la matinada al quilòmetre 3,5 de la BP-1413, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a tocar del complex del Sincrotró Alba. Per causes que s'estan investigant, hi va haver una sortida de via d'una motocicleta i va morir el conductor i únic ocupant del vehicle, un home de 30 anys de nacionalitat dominicana. Arran de la incidència, es van mobilitar set patrulles dels Mossos d'Esquadra i una dotació dels Bombers de la Generalitat.