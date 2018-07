Presentaran el pla de treball sobre l'Observatori de la Mort al setembre

La Conselleria de Salut de la Generalitat presentarà al setembre una proposta de composició i funcions del plenari de l'Observatori de la Mort, així com una proposta de pla de treball, segons va explicar la consellera Alba Vergés en una resposta parlamentària. El setembre de l'any passat, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va convocar una reunió de treball per posar en marxa el nou observatori, que estava previst dins de la moció sobre el dret a morir dignament. En el text es recullen iniciatives com la de promoure el Document de Voluntats Anticipades.