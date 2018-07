Els taxis de Girona se solidaritzen amb la vaga i es plantegen fer també una aturada

Una trentena de taxistes de la província de Girona es van dirigir ahir a les dotze del migdia cap a Barcelona, per solidaritzar-se amb la causa dels seus companys. Des de Santa Caterina van marxar cap a la capital dos cotxes de Girona, dos de Salt, dos de Banyoles, tots els de Tossa de Mar, 20 de Lloret i 2 de Figueres.

Tot i que ahir van decidir que no es quedarien a Barcelona, la seva lluita comuna continua. Els taxistes gironins es plantegen, més endavant «si res no millora», fer vaga. Durant el dia d'ahir, a les comarques gironines, alguns taxistes que no van anar a la concentració de Gran Via, no van treballar i hi havia serveis mínims a Girona, Lloret i Figueres.

Diuen que es desmarquen totalment dels actes violents, que, tot i ser minoritaris, no deixen de ser reprovables. «Si afloren les 1.800 llicències VTC que estan per sortir, els taxistes es poden quedar sense feina», va afirmar el president d'AETAL (Associació Empresarial de Transports en Automòbil Lleuger), Salvador Balliu.

Els taxistes de Barcelona estan fent vaga indefinida des de mitjans de la setmana passada i fins dilluns, quan es reuniran amb Foment. Ara, s'han apropiat de l'encreuament de Gran Via amb Passeig de Gràcia i no pensen marxar així com així. Ells ho anomenen el «15-M dels taxistes» i és que, de fet, ja fa tres nits que estan convertint aquest tram de carretera en la històrica Plaza del Sol de Madrid: cotxes negres i grocs convertits en tendes de campanya. Però aquesta plantada no és l'únic acte reivindicatiu.



L'amenaça del Port

Els taxistes de Barcelona van amenaçar amb estendre les seves protestes al Port de Barcelona, i en concret als vaixells de creuer, si el ministeri de Foment no els ofereix avui solucions reals davant el conflicte que mantenen amb les llicències de vehicles amb conductor.

Els taxistes, que bloquegen des de divendres a la tarda el tram central de la Gran Via de Barcelona, van confirmar ahir, en una nova assemblea, que mantenen la vaga indefinida. El portaveu del sindicat Élite Taxi, Alberto Álvarez, va explicar que els taxistes reclamen a Foment «el blindatge de la llicència urbana», és a dir, que posi vedat a les noves llicències de VTC, de manera que es respecti la ràtio d'una llicència d'aquest tipus per cada 30 de taxis.

«Si es transfereixen les competències a la Generalitat està molt bé, però el blindatge de la llicència urbana és imprescindible. Si no, no aixecarem les mobilitzacions», va advertir Álvarez, que també va avisar que les reivindicacions poden «intensificar-se» si no hi ha gestos polítics per part del ministeri. «Mentre no es tanqui alguna cosa definitiva, seguirem amb la vaga aquí i a tot Espanya», va assegurar Álvarez, que va alertar que les protestes poden estendre's i intensificar-se en funció del resultat de la reunió de demà. «Si no hi ha tracte amb la llicència urbana, llavors potser cal deixar aquí els cotxes i anar als creuers», va comentar, en al·lusió a la possibilitat de dur a terme actes de protesta a la zona portuària i, en particular, a les terminals de creuers.

La concentració en una de les vies neuràlgiques de la ciutat va arribar fins al Govern. El director general de Transports de la Generalitat, Pere Padrosa, va demanar que desallotgin aquesta avinguda com a gest de bona voluntat negociadora.

Fonts del Departament de Territori de la Generalitat van explicar que el Govern està en permanent contacte amb els taxistes i que han traslladat aquesta petició en to cordial. De la seva banda, fonts del sector del taxi van confirmar que Padrosa els ha fet arribar diverses vegades en to afable aquesta demanda, i van subratllar la sintonia que mantenen actualment amb la Generalitat respecte al conflicte amb les llicències de vehicle amb conductor.

Això no obstant, el sector del taxi, conscient de les molèsties que està generant la vaga a Barcelona, va fer arribar a Padrosa que aixecar les protestes al centre de la ciutat depèn ara únicament del ministeri de Foment, al qual exigeixen que posi vedat a les noves llicències de vehicle amb conductor.



Cap a les Comunitats Autònomes

Foment va avançar al pròxim dimecres la Conferència Nacional del Transport, que estava prevista per al setembre, i proposarà transferir a les comunitats autònomes les competències per atorgar noves llicències de lloguer de vehicles amb conductor (VTC).

El Ministeri de Foment va citar per avui dilluns a les 12.00 hores les principals associacions del sector –Fedetaxi, Élite Taxi i Antaxi–, els representants de les quals rebrà el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura.

Demà la cita serà amb les associacions de les VTC, que aglutina plataformes com Uber i Cabify.

I per dimecres s'ha convocat la Conferència Nacional del Transport, on Foment plantejarà traspassar la competència per atorgar noves llicències a les comunitats autònomes.

Segons fonts de Foment, l'objectiu del ministeri és «apostar pel diàleg» entre les parts i solucionar un problema «que va generar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau», en aprovar un reglament per al qual no tenia competències.

Foment va recordar que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va plantejar la proposta de transferir les competències per donar noves llicències a la comissió parlamentària celebrada el passat dia 12, encara que «en aquest moment, ningú va recollir el guant».



El turista, la principal víctima

Els turistes són les principals víctimes de la vaga que, amb algun altibaix, mantenen els taxistes a Barcelona des del 25 de juliol i alguns van explicar les seves reaccions, que van de la comprensió a l'empipament per unes vacances «arruïnades», en algun cas.

Marianela va arribar a Barcelona el divendres, procedent de Miami, al capdavant d'un grup familiar de vuit persones, als qui va sorprendre, no només la calor aclaparadora que fa aquests dies, sinó la falta de transport per arribar al seu hotel.

Van llogar un cotxe «caríssim, perquè davant el que està passant abusen» i encara així no van poder arribar a les portes del seu cèntric hotel i van haver de carregar les maletes els últims carrers. «No hem pogut fer pràcticament res, perquè el metro està molt ple i amb dos ancians i dos nens no pots caminar molt», va lamentar.