Els taxistes es reuniran en assemblea aquesta tarda per decidir si aixequen la vaga

Taxistes d'arreu de l'Estat es van sumar aquest dilluns a la vaga iniciada a Barcelona per exigir que es limiti l'activitat d'Uber i Cabify que operen amb llicències VTC. Els taxistes madrilenys van tallar una de les principals artèries de la capital espanyola com és el passeig de la Castellana i les marxes lentes també van afectar el passeig del Prado i els carrers del voltant de l'estació d'Atocha. Altres capitals que es van afegir ahir a l'aturada per la proliferació de llicències VTC són València, Bilbao, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Córdoba, Alacant, Ciudad Real. Així mateix, la vaga la van secundar els taxis de tot Galícia, Navarra, Regió de Múrcia i també de gairebé tot Cantàbria.

Els taxistes del País Valencià o de la Regió de Múrcia van proposar mantenir uns serveis mínims per a persones que tinguin algun tipus de problema de mobilitat o per a casos urgents.

Els taxistes es tornaran a reunir en assemblea aquest dimarts a les quatre de la tarda per decidir si aixequen o no la vaga. En un comunicat, les associacions de taxistes assenyalen que el govern espanyol es va mostrar molt predisposat a posar-se a treballar per trobar la solució definitiva però subratlla que no n'hi ha prou amb les "bones intencions" i reclamen "fets i compromisos més clars i concrets".