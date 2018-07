El Suprem confirma la suspensió de Puigdemont i de cinc diputats

La Sala penal del Tribunal Suprem va confirmar la suspensió de càrrec públic de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de cinc diputats al Parlament que són a la presó provisional, tots ells processats per rebel·lió en la causa relacionada amb el procés. Es tracta de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; i els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, que van recórrer la interlocutòria del jutge Pablo Llarena en què va acordar la suspensió automàtica en les seves funcions en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), en ser processats pel delicte de rebel·lió ferma i trobar-se en situació de presó provisional.

Els magistrats de la Sala d'Apel·lacions han desestimat els recursos dels cinc diputats catalans a la presó i destaquen a la interlocutòria que el jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, no va prendre una «decisió discrecional, encara que motivada», sinó que és l'aplicació automàtica prevista en la llei en concórrer «dos supòsitss l'existència dels quals no neguen els recurrents», la presó i el processament.

Per altra banda, la Sala posa l'accent en el retret dels recurrents davant la possibilitat que va donar Llarena perquè els diputats del Parlament suspesos fossin substituïts temporalment per altres integrants de les seves candidatures i considera que és quelcom «injustificat». Els magistrats entenen que el que va dir el jutge instructor en la interlocutòria del passat 9 de juliol «està molt allunyat» de voler donar cap instrucció a la cambra autonòmica sobre quina ha de ser la seva actuació amb els parlamentaris processats per rebel·lió.

Per altra banda, Junqueras va recusar la sala que jutjarà l'1-O perquè els seus «valors, creences i ideologia» podrien entrar en «col·lisió» amb els dels processats i afectar la seva imparcialitat, ja que se «sotmeten» a una Constitució que els acusats «volen canviar».

Així ho defensen l'exvicepresident i Romeva en un escrit en el qual demanen la recusació dels cinc membres de la sala que jutjarà la cúpula del procés unilateral a la independència: el president Manuel Marchena i els magistrats Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio Del Moral. Segons fonts judicials, una vegada s'hagi acordat la data per a l'inici del judici, és possible que a la sala que enjudiciarà el cas es puguin sumar dos jutges més, Ana María García Ferrer i Andrés Palomo.