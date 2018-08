Detingudes vuit persones per robar 88 telèfons mòbils al festival Tomorrowland

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat vuit persones, totes de nacionalitat colombiana, per robar telèfons mòbils durant el festival Tomorrowland celebrat aquest cap de setmana al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet. Les detencions es van produir quan personal de seguretat del festival va alertar als mossos que havien localitzat cinc persones amb un gran nombre de telèfons dins una bossa. Un cop al lloc, els agents van escorcollar i identificar els cinc homes que no van poder explicar als agents d'on procedien els 38 telèfons mòbils que duien a sobre. Durant la mateixa nit, agents de la policia catalana van detenir tres persones més pels mateixos fets. En total, es van recuperar 88 telèfons mòbils.

Un dels detinguts duia diverses polseres per accedir a altres concerts i festivals musicals. Es dóna la circumstància, que durant el BBF Barcelona Beach Festival celebrat a Sant Adrià de Besòs el 14 de juliol, els mossos van detenir 4 persones pels mateixos fets i es van recuperar 49 telèfons mòbils.