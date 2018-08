La Generalitat reclama a Foment un traspàs de les competències de les VTC «amb garanties i recursos»

La Generalitat veu amb bons ulls el traspàs de les competències de les llicències de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) però exigeix que es faci "amb garanties i recursos".

El secretari de Transports i Mobilitat, Isidre Gavin, i el director general de Transports, Pere Padrosa, representen la Generalitat a la reunió sectorial convocada d'urgència pel Ministeri de Foment davant la vaga indefinida del sector del taxi.

Foment vol plantejar el traspàs de les competències i la Generalitat ho veu bé, però recorda que té experiències en "traspassos fallits i vergonyats" i, per tant, exigeix que es faci atorgant a Catalunya "capacitat d'intervenir de manera eficient". Gavin assegura que arriben a la reunió amb ànim positiu "per ser part de la solució" però alerta que no acceptaran que se'ls traspassi "el problema".

També ha assegurat que els taxistes estan "en bona disposició" de desconvocar perquè "intueixen" les fórmules que s'aplicaran per resoldre el problema. Actualment, segons la llei, a Catalunya hi ha 1.550 llicències d'VTC per sobre de la ratio que estableix la llei.