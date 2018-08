En marxa la primera reunió bilateral Estat-Generalitat des del 2011

La primera reunió de la Comissió bilateral Estat-Generalitat des del 2011 ha arrencat avui poc després de les 16:30 hores al Palau de la Generalitat, amb diversos assumptes sobre la taula, inclosos els relatius al "procés", però amb poques expectatives de tancar avui mateix acords concrets.

La Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat reactiven així una Comissió Bilateral en la que figuren en l'ordre del dia, a petició de l'executiu català, temes com el referèndum o els presos sobiranistes, a més de qüestions econòmiques i sectorials.

A la reunió participen la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que presideix la delegació del Govern central.

Acompanyen Batet els secretaris d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; d'Hisenda, Inés María Bardón; d'Infraestructures, Pedro Saura; i de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla, així com la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.

La delegació catalana l'encapçala el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall.

Al costat de Maragall, són presents el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; la titular de Presidència, Elsa Artadi; a més de la secretària general d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell; el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve; i el director general de Relacions Institucionals, Aleix Villatoro.

És la primera reunió d'aquest òrgan -creat a partir de l'Estatut aprovat el 2006- des de la celebrada el juliol del 2011, encara en l'etapa de govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

L'objectiu de la trobada és recuperar les relacions entre els dos governs i segueix l'estela de la reunió que van mantenir a principi de juliol el president del Govern, Pedro Sánchez; i el de la Generalitat, Quim Torra.

Després de l'etapa de relacions gèlides entre la Generalitat i l'anterior Govern del PP, els executius de Sánchez i Torra desitgen avançar en el diàleg institucional, malgrat les discrepàncies en relació amb el procés sobiranista a Catalunya.

En l'ordre del dia, que consta de 13 punts, figuren algunes "consideracions" que els dos executius tenen interès a posar a sobre de la taula, encara que les posicions de partida de cadascun ja fan augurar que no hi haurà acord i de fet no seran objecte de negociació.

Mentre el Govern central vol plantejar la participació de la Generalitat en els òrgans multilaterals de cooperació i coordinació, el Govern té intenció d'exposar la seva postura sobre el referèndum d'autodeterminació i la situació dels presos, encara que també abordar assumptes del dia a dia, com per exemple l'"infrafinançament" dels Mossos d'Esquadra.