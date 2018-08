El Parlament tomba la comissió d'investigació sobre «l'espionatge»

Cs, PSC-Units i CatECP han criticat aquest dimarts que la Mesa hagi «tombat» la seva proposta per crear la comissió d'investigació al Parlament sobre el suposat «espionatge» dels Mossos a polítics i periodistes, una proposta que van forçar per la via automàtica també amb el subgrup del PPC. La portaveu adjunta dels comuns, Marta Ribas, la diputada dels socialistes Alicia Romero i la diputada de la formació taronja Lorena Roldán han comparegut en roda de premsa per demanar explicacions a JxCat i ERC, que han decantat la votació a la Mesa. De fet, tant Cs com el PSC-Units volen que es reconsideri la decisió. Altres fonts parlamentàries, en canvi, donen per fet que la comissió està creada però sense aprovar-ne el pla de treball.

Les mateixes fonts apunten en aquest sentit que la majoria independentista no s'oposa a tirar-la endavant tal com preveu el reglament. Però argumenten que li pertoca a la comissió fixar els noms dels compareixents, uns noms que Cs, PSC-Units, comuns i PPC ja haurien inclòs a la proposta de pla de treball que han traslladat a la Mesa. Fonts de JxCat també ho defensen en aquest sentit: no s'oposen a crear-la però consideren que el pla de treball de l'oposició va més enllà d'allò que fixa el reglament. Argumenten que no hi ha cap precedent amb un llistat de compareixences concretes a la proposta de creació per a la Mesa i que les normes internes de la cambra reclamen un pla de treball «mínim» per tal que sigui la comissió qui el completi. Temen, doncs, que l'oposició vulgui imposar a la comissió d'investigació «un pla de treball tancat». L'oposició, però, no hi veu els mateixos motius, i acusen la majoria independentista d'haver «tombat» la seva proposta.

La diputada socialista Alicia Romero va explicar també que la Mesa ha «vetat» la proposta però que en canvi ha «votat a favor de la comissió», cosa que al seu entendre hauria d'anar associat. «A la Mesa tenen molts embolics», una situació «molt poc pròpia» d'una institució com és el Parlament de Catalunya, els va recriminar. Romero, que va clamar per la «transparència, espera ara que la Mesa «rectifiqui» i que la comissió es posi en marxa juntament amb el pla de treball que consideren que ahir s'hauria d'haver aprovat. «Què els fa por? Què han d'amagar? Què no volen que sapiguem? [...] després ens venen donant lliçons però ara impedeixen que sapiguem; seguirem batallant», va concloure Romero.

Vulneració dels drets



També des de CatECP, Marta Ribas es va expressar en aquest sentit i va retreure als independentistes que afirmin que «la comissió s'ha creat però no amb el contingut de la proposta» dels grups. Els comuns entenen que s'ha «tombat» la seva proposta i ho interpreten com una «vulneració dels drets dels diputats». De fet Ribas va afirmar que «tenien dret a aquesta comissió», ja que eren parlamentaris suficients per forçar-la. «A qui li fa por la transparència de saber si hi ha hagut espionatge? A qui li fa por la transparència de saber què ha passat i amb què es pot haver utilitzar el cos de policia? A qui li fa por explicar clarament que no volen que això s'aclareixi? I avui sortiran amb explicacions recargolades sobre què ha passat a la Mesa», va etzibar Ribas als independentistes.

Des de Cs, la diputada Lorena Roldán va assegurar que «clarament els partits independentistes no volen que s'investigui res». Ni que l'oposició «faci la seva feina». De fet, va afirmar que només volen «impunitat». La diputada del grup taronja va advertir en aquest sentit que des del seu grup «defensaran els seus drets» i per això, també com el PSC, demanaran que la Mesa que reconsideri la seva decisió. A més, va avisar que si la majoria independentista «continua saltant-se el reglament» el seu grup parlamentari es veurà «obligat a anar davant del Tribunal Constitucional».