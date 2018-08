El president de la Generalitat s'apuja el sou i cobra més de 400 € diaris

El president de la Generalitat, Quim Torra, cobrarà aquest any 146.926 euros, un 5,2% més que el seu predecessor en el càrrec, Carles Puigdemont. Així consta en les dades del portal de Transparència de la Generalitat, que també mostra que els consellers del govern català tindran un salari brut de 110.759 euros, un 1% més que els de l'antic executiu. El salari de Torra és un 81% superior al del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que percep 80.953 euros anuals. Per la seva part, els consellers de la Generalitat cobren un 55% més que els ministres de Sánchez, que tenen fixada una remuneració de 71.424 euros. La Generalitat també compta amb 413 alts càrrecs i directius d'entitats públiques. N'hi ha 35 que cobren més de 100.000 euros anuals i, d'aquests, una quinzena cobren més que els consellers del govern.

És habitual que les retribucions de presidents autonòmics, i fins i tot d'alguns alcaldes de grans ciutats, superin la percepció econòmica del president del Govern espanyol. No obstant això, fins i tot mesurant-se amb els seus iguals, la diferència és molt gran. Per exemple, el president de la Comunitat de Madrid és el segon màxim responsable autonòmic amb el sou més alt, però rep 43.835 euros menys a l'any, 103.090 euros. Això són 3.653 euros de diferència cada mes entre les retribucions de Torra i Ángel Garrido, president de la Comunitat de Madrid. El sou de Torra equival a 402 euros diaris o 2.891 euros setmanals -dies naturals-. Són 7.340 euros més que els que assignats a l'anterior president, Carles Puigdemont en 2017. És un 5,2% més. Són 14 mensualitats a l'any de gairebé 10.500 euros. Seran 21.000 euros al desembre.

Si comparem, les pensions han pujat aquest any un 1,6% i les pensions mínimes i no contributives, un 3%. Comparat amb el salari d'altres presidents autonòmics, el president de la Generalitat de Catalu­nya cobra, anualment, 47.447 euros més que el lehendakari, 68.390 euros més que el president valencià i 81.835 euros més que Susana Díaz. D'altra banda, el sou dels consellers catalans es manté en 110.759 euros a l'any -un conseller valencià cobra gairebé 58.800-; els secretaris generals cobren 85.769 euros; i els directors generals, 82.209 euros. Tots, per sobre del salari dels ministres i del president Sánchez.

Malgrat que el president de la Generalitat té xperiència en l'àmbit privat, Torra cobra sous públics des de 2011, quan es va incorporar com a director a Foment Ciutat Vella S. a. durant el mandat de Xavier Trias en l'alcaldia de Barcelona, fins a 2015. Es tracta d'una empresa municipal de la capital catalana que gestiona el Pla de Barris, l'urbanisme, rehabilitació i conservació d'edificis. Actualment, Anna Terra Sans ocupa aquest càrrec i percep 75.000 euros anuals.

Va ser director del Born Centre Cultural entre 2012 i 2015. L'ens cultural alberga un museu amb restes arqueològiques i que exhibeix les ruïnes del barri de la Ribera en el que era un mercat al segle XIX. El Born pertany a l'Institut Municipal Cultural de Barcelona. Va ser director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis entre març de 2016 i octubre de 2017. Es tracta d'un ens públic vinculat al Departament d'Exteriors. Torra també ha estat vocal de la Junta de Museus o conseller del consell d'administració del Museu Memorial de l'Exili (MUME).