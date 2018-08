Els taxis mantenen la vaga «com a mínim» fins avui, dimecres, a la tarda

Els taxis de Barcelona mantindran la vaga indefinida com a mínim fins aquest dimecres a la tarda, quan decidiran si la desconvoquen o segueixen concentrats en funció del que passi amb la Conferència Nacional del Transport, prevista a les 18.30 hores. Així ho van explicar ahir el president de l'Agrupació Taxi Companys (ATC), Luis López, i el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez (el líder de la mobilització durant tota la setmana) després de reunir-se amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrós. Un altre dels punts més importants de la darrera jornada és la decisió (assambleària) d'aprovar oferir uns serveis mínims durant la vaga, que mantindran almenys fins avui. Seran trasllats gratuïts a hospitals i per a gent que ho necessiti. El secretari de Mobilitat, Isidre Gavín, va demanar «fer compatible la protesta amb la mobilitat dels ciutadans».

Així com en altres sectors el Departament de Treball decreta uns serveis mínims quan es convoca una vaga, com en el transport públic, el cas del taxi és diferent. D'una banda, la majoria de taxistes són autònoms i, per tant, l'Administració no considera l'aturada com un conflicte laboral. D'altra banda, no hi ha cap normativa que obligui els taxistes a oferir serveis mínims.

En la reunió, les associacions del taxi van demanar a la Generalitat si estava disposada a assumir les competències en cas que Foment decideixi finalment traspassar-les i si apostaria per delegar-les als Ajuntaments. «O es dona les competències a la Generalitat perquè les traspassi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o se les transfereix directament a tots dos», va subratllar López, en referència a la necessitat que els ajuntaments també puguin regular el transport urbà.

Tenen «raons per deixar la vaga»



La trobada amb la Generalitat es va produïr l'endemà de la reunió entre el sector del taxi i el Ministeri de Foment, que va plantejar cap a mitjans de setembre un decret llei per mantenir la ràtio d'un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) per cada 30 taxis i traspassar les competències per a la regulació als ajuntaments i les comunitats autònomes. «Sembla que el Govern espanyol es va mostrar molt predisposat a posar-se a treballar per trobar la solució definitiva. Però és clar que avui al taxi no en tenim prou amb bones intencions. Volem fets i compromisos més clars i concrets», va assenyalar el sector del taxi, en un comunicat conjunt signat per les associacions Anget, ATC, Élite Taxi, Paktaxi, STAC i TLU.

La decissió del sector del taxi en, pot ser, desmuntar la plantada de Gran Via avui a la tarda, és un «gest cap a la ciutat i la ciutadania». En aquest sentit, es fan patents la bona relació amb l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa, Ada Colau, va considerar que hi havia motius perquè els taxistes es plantegin desconvocar la vaga, atès que de la reunió que van mantenir aquest dilluns amb el Ministeri de Foment va sortir el compromís ferm per part del Govern de solucionar el conflicte.

«Han de veure que han aconseguit el que estaven demanant, que hi ha un compromís per impulsar les seves reivindicacions al setembre i que el Consell de Ministres del divendres abordarà el tema», va indicar Colau en declaracions a la Cadena Ser. Colau va celebrar així que el Ministeri escoltés al sector del taxi en una «reunió llarga», de la qual, segons sosté, que van sortir «compromisos clars» per respondre a les seves demandes. Per això, va demanar al gremi del taxi que confiï en el «compromís ferm i amb calendari» de Foment, en apuntar que «sempre poden tornar a les protestes si les promeses del Ministeri no es materialitzen».

Reaccions al traspàs a les CA



Ciutadans no recolzarà una normativa «trossejada» en disset comunitats autònomes per resoldre el conflicte del sector del taxi i rebutja que la solució passi per prohibir les llicències dels vehicles de lloguer sense conductor (VTC), va afirmar el líder del partit taronja en una roda de premsa al Congrés. A més, va criticar al ministre de Foment, José Luis Ábalos, que pretengui resoldre el conflicte tirant la pilota «a una altra teulada autonòmica o local» en lloc d'abordar la reforma d'un sector amb una regulació que ve dels noranta.

«Cal modernitzar aquest servei públic i obrir-ho a la competència lleial»,va defensar Cs. Van dir que el Govern havia d'engegar un procés de transició amb els taxis perquè puguin veure compensades, per exemple, les inversions que han fet per adquirir una llicència.

Per altra banda, hi ha qui sí és favorable al traspàs de competències a les Comunitats Autònomes. La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va culpar ahir de la vaga del taxi al Govern, per no haver «fet gens» en els últims anys per evitar l'actual problema amb les VTC.

Artadi es va queixar que quan arriba l'estiu es produeixen problemes a Barcelona relacionats amb competències que té l'Estat i que no han traspassat a Catalunya, en referència a les VTC i els problemes anteriors amb El Prat.