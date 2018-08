Batet tanca la porta a l'autodeterminació de Catalunya i eludeix negociar sobre presos

La Comissió Bilateral Estat-Generalitat va culminar ahir sense «acords materials» i va servir per constatar la discrepància en els assumptes relatius a «l'autodeterminació» o als sobiranistes presos, però les dues parts es van emplaçar a seguir dialogant obrint comissions sectorials.

Gairebé quatre hores va durar la primera reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat des del 2011, que va presidir la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, per part del Govern espanyol, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, per la part catalana.

Al final, Batet va explicar que el Govern central, en una reunió que va definir com a «cordial i franca», va rebutjar crear un grup de treball proposat pel Govern per estudiar l'aplicació del dret a l'autodeterminació, perquè no hi cap en el marc constitucional, i va eludir negociar sobre els presos independentistes, al·legant que això competeix a l'àmbit judicial.

Però la ministra va asseverar que l'Executiu té «un projecte integrador» per a Catalunya i va garantir «lleialtat institucional» per acordar altres assumptes, una lleialtat que va advertir a la Generalitat que és necessària perquè es puguin produir «avenços de veritat».

No obstant això, Maragall, en una altra roda de premsa posterior, va lamentar que no hi hagi hagut «cap avenç» en matèria de referèndum d'autodeterminació i de presos per la negativa del Govern de l'Estat a negociar, però va avisar que «això no ens aturarà».

«La reunió ha estat correcta i s'ha desenvolupat en un to de respecte institucional, però a més de franca –com la va definir Batet– ha estat dura», va indicar, perquè es va evidenciar «la distància» que hi ha en els plantejaments que tenen els dos governs, especialment a l'hora d'abordar les qüestions relacionades amb el procés sobiranista.

«Volíem parlar de coses que per a Catalunya són molt importants en matèria de drets», cosa que inclou «els presos i els exiliats» independentistes i l'exercici del dret d'autodeterminació, va indicar Maragall, que va afegir: «però ens hem trobat amb un 'no'».

El conseller a més va asseverar que durant la reunió, el Govern espanyol no va posar sobre la taula cap projecte per a Catalunya: «No n'hem sentit parlar en cap moment, ni una paraula».