Cs demana la compareixença de Maragall per «donar explicacions» de la Comissió Bilateral

La diputada de Cs Lorena Roldán ha exigit aquest dijous en roda de premsa al conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, que "doni explicacions" i argumenti quins son els temes que es van parlar aquest dimecres a la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Per això aquest dimecres van registrar una petició de compareixença a la comissió d'Afers Institucionals per tal que el conseller "se sotmeti al degut control parlamentari per la seva actuació com a representant del Govern" a la reunió amb la ministra Meritxell Batet a la Generalitat.

En criticar que el govern espanyol es reunís amb la Generalitat, Roldán ha reclamat al president Pedro Sánchez que "deixi de donar ales als independentistes" perquè, ha assegurat, "s'estan preparant per tornar a donar un cop a la democràcia".

L'endemà de la Bilateral, Roldán ha defensat la petició de compareixença de Maragall per tal que exposi "de manera transparent el desenvolupament de la Comissió". Al seu entendre, hauria d'haver servit per "parlar dels problemes reals dels catalans com ara l'educació o la sanitat".



Els resultats del CIS



Finalment, Roldán ha declarat que Cs és "el partit que més creix" després que es conegués el resultat del darrer baròmetre del CIS en què els situa en segon lloc amb un 20,4%, empatats amb el PP.