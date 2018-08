Generalitat i Govern seguiran el diàleg mitjançant les comissions

Malgrat el xoc en la qüestions relatives al «procés», Govern central i Generalitat van acordar mantenir el diàleg per intentar solucionar assumptes del dia a dia, sense que encara s'hagin pogut arribar a «acords materials» per la curta vida que tenen els dos executius, segons va ressaltar Batet.

Per prosseguir en el diàleg, les dues parts van acordar constituir totes les comissions que es deriven d'aquesta bilateralitat i que estan previstes en l'Estatut, que es desenvoluparan al llarg d'aquest any i que culminaran en una altra Comissió Bilateral abans que finalitzi el 2018.

Per a això, aquest agost el Govern espanyol nomenarà els seus representants per a cadascun d'aquestes, cosa que la Generalitat ja va fer.

Entre la creació de comissions indicades per la ministra, destaquen la comissió mixta per a assumptes econòmics i financers, on hi haurà dos grups de treball: un sobre tributs propis i un altre sobre finançament, des del qual es podrà abordar un nou model de finançament autonòmic.

Va anunciar també l'activació d'una subcomissió de seguiment normatiu, previsió i resolució de conflictes, que servirà per abordar conflictes competencials i lleis en litigi en el Constitucional.

En aquest punt, la ministra va defensar un replantejament respecte a l'anterior Govern del PP, doncs va defensar que l'Estat no ha d'actuar amb el criteri de «sospita de tot allò que ve dels territoris» i, en aquest sentit, va apostar per «buscar l'encaix constitucional per atendre les necessitats dels ciutadans».

Batet va expressar la voluntat del Govern central de donar prioritat a la recuperació de lleis catalanes suspeses que afectin els «drets socials». La ministra va indicar que s'activaran la comissió mixta de transferències i la comissió bilateral d'infraestructures.