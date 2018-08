Protecció Civil activa l'alerta per onada de calor generalitzada a Catalunya

La Direcció General de Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per l'onada de calor que afectarà de manera generalitzada tot el territori català des d'aquest dijous fins a mitjans de la setmana que ve. Les temperatures màximes extremes afectaran tot el territori, excepte en les comarques de Pirineu. La calor s'intensificarà a partir d'aquest divendres i dissabte i es deixarà sentir especialment al Prepirineu, tot i que els valors més elevats s'esperen a l'Alt Empordà, la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre. D´altra banda, a les comarques del Pirineu es preveuen ruixats de tarda amb forma de tempestes locals. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha activat el pla d´actuació per onada de calor en fase d´alerta.

Seguint el seu protocol intern i d´acord amb aquesta situació, l´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d´alerta el Pla d´actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

Pel que fa l'Ajuntament de Barcelona ha activat dos operatius específics per atendre especialment els col·lectius més vulnerables. D'una banda, un dispositiu de professionals coordinats pel Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) surt al carrer en les franges de més calor per repartir aigua a les persones sense sostre i informar-les de la possibilitat d´utilitzar els espais climatitzats durant les hores de més calor. Per l'altra, a través dels serveis de teleassistència, atenció domiciliària i dels centres de serveis socials, es fan tasques d´informació específica relacionada amb la situació de risc meteorològic, acompanyades d´un seguiment i control sistemàtic de les persones considerades fràgils.

Consells per afrontar la calor

Protecció Civil aconsella, davant l'episodi de calor i temperatures extremes, hidratar-se sovint, evitar el carrer en les hores de màxima insolació i fer esport en les hores de menys calor, ja sigui a primera hora del matí o al vespre. A més, per als col·lectius més vulnerables com persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, cal que s'hidratin sovint, encara que no tinguin sensació de set, i en cas de familiars o veïns que viuen sols visitar-los i assegurar-se que s'hidraten.

D'altra banda, en cas de no disposar de ventilador o aire condicionat, Protecció Civil aconsella passar almenys un parell d'hores en indrets climatitzats com un centre comercial o una biblioteca.