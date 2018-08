RETAILCat condemna «rotundament» l'agressió d'un manter a un turista a Barcelona

La Unió d'Entitats de Retail de Catalunya, RETAILCat, ha condemnat "rotundament" l´agressió que va patir aquest dimecres un turista americà al centre de Barcelona per part d´un manter.

En un comunicat, la Unió d'Entitats de Retail ha subratllat que "ni Barcelona, ni cap ciutat, no pot permetre ser ocupada d´aquesta manera envaint espais públics, voreres, passeigs i estacions de metro". L'associació denuncia que, a més de vendre productes falsificats i de dubtós origen, sense cap mena de garantia pels compradors, els venedors ambulants ocupen la via pública i no paguen cap tipus d´impost, segons apunten.

"No entenem a qui beneficia deixar-los actuar amb total impunitat", ha afirmat el president de RETAILCat, Joan Carles Calbet, que denuncia que l´agressió d´ahir és la gota que fa vessar el got. "Exigim una actuació ràpida i contundent de l´administració per resoldre d´una vegada per totes aquest tema", ha reclamat.