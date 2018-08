Els taxistes desconvoquen la vaga però avisen que és una treva a l'Estat

Els taxistes van decidir en assemblea oferir una «treva» a l'Estat i van aprovar desconvocar la vaga que seguien per vuitè dia. No obstant això, el sector va alertar que reprendran les protestes «encara amb més fúria» si el Ministeri de Foment «no compleix» la paraula donada de blindar la llicència urbana i de traslladar les competències per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments, va dir el portaveu d'Elite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez.

Els taxistes de Madrid també van desconvocar la vaga per exigir la limitació de llicències VTC després de la decisió dels seus companys a Barcelona. Els taxistes madrilenys van aixecar l'ocupació del passeig de la Castellana, que havien tallat des de dilluns a l'alçada del Ministeri de Foment. La Federació Espanyola del Taxi va assenyalar que la vaga ha arribat a una «treva» i que els taxis de Madrid tornen a prestar servei.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va proposar als governs autonòmics que s'acullin a un nou marc normatiu que estarà enllestit al setembre i que els habilitarà per tenir capacitat regulatòria en matèria de llicències de VTC, mentre que les que no ho desitgin seguiran sota el marc estatal.

Aquesta va ser la principal proposta llançada per Ábalos als representants de les comunitats autònomes a la reunió de tres hores que va mantenir a la seu del Ministeri, al costat de la creació d'un grup de treball que estudiï solucions en profunditat per al conflicte entre VTC i taxi, amb un termini de tres mesos. Ábalos va confiar en què aquestes decisions servirien per a la desconvocatòria de les mobilitzacions dels taxistes, com finalment així va ser.