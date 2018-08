Un turista ferit en una baralla amb un venedor ambulant a Barcelona

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una baralla entre un turista i un venedor ambulant aquesta nit. L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que arran dels fets s'ha traslladat el turista a un centre hospitalari de la capital, però fonts policials han afirmat que ha estat donat d'alta la mateixa nit. L'agressió s'hauria produït entre les nou i les deu de la nit d'aquest dimecres, segons les mateixes fonts. El turista agredit havia intentat fer d'intermediari en una discussió entre un grup de turistes i un altre de venedors ambulants a l'encreuament entre Plaça Catalunya i el carrer Pelai. Els Mossos d'Esquadra estan intentant localitzar l'agredit que, de moment, no ha interposat cap denuncia.

El portaveu del sindicat CSIF a la Guàrdia Urbana, Eugenio Sambrano, ha atribuït l'origen de la discussió als retrets d'una dona amb un cotxet que recriminava als venedors ambulants que ocupessin l'espai públic. Segons la seva versió dels fets, els manters haurien "increpat" la turista. Posteriorment, un d'ells hauria agredit el ciutadà nord-americà amb la sivella d'un cinturó metàl·lic provocant un "tall a la femoral". Segons el cos de Mossos d'Esquadra, el ciutadà agredit no formava part del grup de turistes que en un primer moment discutia amb els venedors ambulants.

L'oposició reclama explicacions mentre acusa l'Ajuntament de "permissivitat"

Un cop feta pública l'agressió, la majoria de grups opositors a l'Ajuntament de Barcelona han exigit al govern presidit per Ada Colau "explicacions" pels fets. Per part del PSC, el seu president al consistori, Jaume Collboni, ha acusat l'executiu d'actuar de forma "acomplexada" en matèria de seguretat alhora que ha afirmat que Ciutat Vella, districte on s'ha produït l'atac, "està fora de control". "Exigim saber quin és el nombre total d'efectius de la Guàrdia Urbana que estan patrullant durant el mes d'agost", ha preguntat el socialista.

Al seu torn, el màxim representant d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha condemnat els fets en una piulada en què ha dit desitjar "una ràpida recuperació al ferit". Bosch també ha instat al consistori a què "actuï" abans de recriminar que "fins ara" el govern municipal "només ha generat més conflictivitat derivada del Top Manta".

"Complir la llei no és una opció, és una obligació", ha recordat també a les xarxes socials la líder de Cs a Barcelona, Carina Mejías. A més, la cap de la formació taronja ha apuntat al fet que la "permissivitat" del consistori provoca "conseqüències", com l'agressió descrita. "Prou impunitat", ha demanat Mejías.

D'altra banda, el cap de files dels populars, Alberto Fernández Díaz ha reclamat al consistori que es personi com a acusació particular. El popular també ha demanat a l'executiu barceloní que posi fi a la "permissivitat" amb els venedors ambulants i ha acusat Colau de "silenciar" els fets.