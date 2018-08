FGC adjudica les obres de construcció d'un telecadira i un telecabina a La Molina

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja ha adjudicat les obres de construcció del Telecabina Alp 2500 i Telecadira Coll de Pal a l'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya). Per una banda, el Telecabina Alp 2500 representa un allargament de la línia que ja hi ha actualment, que uneix la part baixa de l'estació amb el refugi Niu de l'Àliga. Ara, però, permetrà arribar fins a dalt del pic de la Tosa d'Alp. Aquesta nova infraestructura donarà servei durant tot l'any i es preveu que pugui permetre desestacionalitzar el turisme, ja que podria atraure excursionistes durant els mesos que no hi ha neu. Per altra banda, el Telecadira Coll del Pal sortirà des del llac de La Molina i arribarà fins al Coll de Pal, on hi ha tres pistes per a esquiadors novells. La previsió és que les obres per al telecabina costin 5 MEUR i les del telecadira 1 MEUR. La posada en funcionament serà a l'estiu de 2019.

L'ampliació del Telecabina també ha de permetre reforçar la cooperació que hi ha entre l'estació de La Molina i la de La Masella, ja que comparteixen part del terreny on hi ha les pistes d'esquí. Però més enllà d'això, aquesta nova infraestructura ha de potenciar el refugi Niu de l'Àliga com un lloc de promoció del paisatge i la natura, ja que a partir del nou telecabina hi haurà una millor connexió amb aquest edifici. A més, convertirà La Molina en una estació 100% accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

La nova línia comptarà amb un traçat de poc més de 1.000 metres amb un pendent de 178 metres. A més, si bé es permetrà pujar amb esquís durant l'hivern, quan no hi hagi neu la gent també podrà pujar-hi amb la bicicleta.

El telecadira de la zona de Coll de Pal servirà, sobretot, per millorar els accessos dels usuaris de l'estació d'esquí. De fet, actualment en aquella zona hi ha tres pistes pensades per als esquiadors debutants, però l'accés a aquesta zona, fins ara, era complicat i requeria tenir més domini de l'esport per poder arribar a aquesta zona. Una vegada els esquiadors agafin aquest nou telecadira, baixaran en un punt en què poden connectar fàcilment amb el Teleski de Sant Jordi i la cinta de Coll de Pal, on hi ha les pistes del Serrat Gran, Comafloriu i Refugi. D'aquesta manera, aquells qui no tinguin tanta experiència sobre els esquís comptaran amb més extensió per practicar dins de la mateixa estació.

Des de FGC preveuen que les dues noves infraestructures comportin una oportunitat de desenvolupament econòmic a la zona i que això acabi repercutint en la creació de nous llocs de treball.