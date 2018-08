El Govern titlla de «decebedora» la Comissió Bilateral amb l'Estat

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va qualificar ahir de «decebedora» la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que va tenir lloc ahir, i ho ha atribuït que l'Executiu central va arribar al conclave sense «la feina feta» i només es va limitar a «prendre nota» de les demandes.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Artadi va valorar així la reunió de la bilateral que va tenir lloc ahir, en la qual Govern central i Generalitat no van arribar a acords materials i van xocar en els assumptes relacionats amb sobiranistes presos i el «dret a l'autodeterminació», encara que sí que es van emplaçar a prosseguir el diàleg en comissions sectorials. Per a la consellera de Presidència, que va participar de la reunió, el balanç és «decebedor» perquè no es va poder avançar ni en el «conflicte polític central -el procés sobiranista- ni en els àmbits sectorials».

«Nosaltres portàvem els temes molt treballats i estàvem disposats a discutir-ne algun en la reunió i ells -els representants del Govern central- es van limitar a prendre nota i a emplaçar-nos a setembre. No portaven la feina feta», va denunciar la consellera, que ha dit que va encaixar aquesta situació amb «un punt de sorpresa».

Artadi va afirmar que, malgrat que el Govern de Pedro Sánchez fa poc temps que està en funcionament, «no pot ser» segons el seu parer que en qüestions sectorials, entre les quals ha citat l'impost sobre pisos buits o les mesures davant l'emergència habitacional, l'Executiu central no tingui «cap opinió» i es limitin a dir «ja ens ho mirarem».



Crítiques de Cunillera

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va retreure ahir al Govern de la Generalitat que digués, a través del seu portaveu, Elsa Artadi, que la comissió bilateral celebrada aquest dimecres entre l'Executiu central i el català va ser «decebedor». «Crec haver estat en una reunió diferent de la que ha estat Artadi», va afegir.

Així ho va expressar en declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, en què ha avaluat aquesta reunió entre els dos executius qualificant-la com «positiva» tenint en compte que era la primera comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat en set anys.

«És evident que hi ha temes en què estem radicalment distanciats. Per exemple en aquestes comissions sectorials a les quals la Generalitat no acudeix en les quals es van prenent acords i es van prenent decisions que afecten la vida quotidiana de tots els catalans i catalanes», va subratllar Cunillera.