Sánchez defensa el diàleg amb Catalunya i diu que «no vol obrir cap via judicial més»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que es plantegin un avançament electoral tot i disposar només de 85 diputats al Congrés dels Diputats. Ara bé, ha dit que el seu executiu no "aguantarà" sinó que vol estar a la Moncloa per "transformar" i per impulsar "l'agenda del canvi". Fent balanç dels dos mesos de president, ha defensat que la moció de censura ha suposat un "canvi d'època" i ha impulsat una "democràcia sana i més exemplar".

El president del govern espanyol vol esgotar legislatura. Ho ha tornat a refermar en la roda de premsa que ha convocat per fer balanç dels dos mesos de govern abans de l'aturada estival. Sánchez ha defensat que el seu executiu vol "desplegar l'agenda del canvi" i que, per tant, es tracta de "transformar i avançar" en noves polítiques. Ara bé, també assegura que no "aguantaran" a qualsevol preu al capdavant del govern.

Una de les primeres proves del govern de Sánchez ha estat la del sostre de despesa, que el Congrés ha tombat amb el rebuig de PP i Cs i l'abstenció dels grups que li van donar suport en la moció de censura (tots menys el PNB). El sostre de despesa marca els objectius de dèficit i és l'instrument per elaborar el pressupost del 2019.

Sánchez ha confirmat que tornaran a sotmtre'l a l'aprovació del Congrés al setembre (la llei preveu un segon intent) i confia que hi hagi un canvi de posicionament dels partits. Ara bé, la clau de tot plegat la té el PP ja que el sostre de despesa s'ha d'aprovar també al Senat, on els populars tenen majoria absoluta. Aquesta segona votació al Senat la va introduir el govern de Rajoy modificant la Llei d'estabilitat pressupostària per fer valdre la seva majoria a la cambra alta.

Des de l'oposició, partits com ERC i PDeCAT han reclamat al govern espanyol que torni a modificar aquesta llei per tal que el Congrés tingui l'única paraula. Fonts de la Moncloa apunten que el govern espanyol és conscient que només té 84 diputats i que no impulsarà una modificació d'aquesta llei per eliminar el veto al senat a no ser que tingui assegurats els suports per tirar-la endavant.

Sánchez sosté que el seu govern treballa amb l'horitzó de "presentar i aprovar" els pressupostos del 2019.