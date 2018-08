Els taxis de Barcelona faran un dia gratis al setembre per compensar la vaga

Els taxistes de Barcelona van demanar disculpes a la ciutadania i als comerciants pels «danys col·laterals» causats per la vaga, que ha paralitzat des de divendres passat la circulació per Gran Via i el passeig de Gràcia. Així ho va transmetre ahir en roda de premsa el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, acompanyat del secretari general a Barcelona del Sindicat del Taxi de Catalunya, Carlos Fernández, i el portaveu de l'Agrupació Taxi Companys, Pedro García.

«Ens hem sentit obligats, no teníem més remei», va declarar Alberto Álvarez sobre la convocatòria de la vaga, a la vegada que ha recordat que els taxistes de la ciutat treballaran un dia gratis al setembre «per compensar els ciutadans que s'hagin vist perjudicats».

Els tres portaveus van reiterar la seva condemna «enèrgica» dels actes violents protagonitzats per alguns taxistes contra vehicles VTC durant les protestes, i respecte a les denúncies que interposaran Uber i Cabify van afirmar que cadascú «és responsable dels seus actes» i que la justícia «ha d'actuar».

Van agraïr també a diferents representants de l'administració pública com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i el Ministeri de Foment per «mantenir el contacte» i ajudar a «buscar una solució».

Preguntats per un possible retorn a les protestes al setembre, van afirmar que actuaran d'acord amb les mesures que present el consell de ministres, encara que Alberto Álvarez va dir que «hi ha bona voluntat per trobar una solució» i que el sector «té esperança».