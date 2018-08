El rei Felip VI assistirà als actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que tant ell com el rei Felip VI seran a Barcelona amb motiu del primer aniversari dels atemptats terroristes que van tenir lloc a la capital catalana i a la localitat tarragonina de Cambrils l'any passat. Així ho va garantir durant la roda de premsa que ha ofert a La Moncloa per fer balanç dels seus dos mesos de Govern i que té lloc dos dies abans de l'audiència que té previst mantenir amb el cap de l'Estat dilluns que ve.

«Aquest aniversari exigeix de tots la solidaritat i el respecte a les víctimes i les seves famílies, així és i així espero que sigui els dies 17 i 18. El Govern hi serà present, jo hi seré, i també hi serà present el cap de l'Estat», va dir, després de ser preguntat pel veto al monarca que va plantejar la Generalitat. En aquest context, Sánchez va manifestar que «no hi ha més cera que la que crema». «El cap de l'Estat hi anirà, el president hi anirà i traslladarem la solidaritat del conjunt de la societat espanyola a les famílies i les víctimes d'aquests terribles atemptats», va resoldre el president del Govern.



«Barcelona, ciutat de pau»

En aquest sentit, Sánchez i el de la Generalitat, Quim Torra, a més de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també assistiran el 17 d'agost a la commemoració dels atemptats. Per posar el focus en les víctimes, s'ha optat perquè la commemoració, amb el lema «Barcelona, Ciutat de Pau», sigui un acte «auster, senzill i emotiu que donarà el protagonisme a la música i als ferits i familiars de les víctimes i on no hi haurà parlaments oficials», segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat de premsa. Paral·lelament, qui no hi assistirà serà l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), perquè segons lamenten, «no anem on no ens conviden i no ens volen».



Absència

El president d'ACVOT, José Vargas, va dir dijous a Efe que «l'Ajuntament de Barcelona no ha comptat amb l'associació ni amb les víctimes dels atemptats del 17 d'agost», i va afegir que «hi ha molt poca sensibilitat i molta deixadesa per part del consistori». L'ACVOT té previst celebrar un acte de commemoració a la plaça Catalunya de Barcelona el 16 d'agost a les 17 hores i fer una ofrena floral al mateix lloc on va entrar la furgoneta a la Rambla. «Estaran presents familiars de víctimes italianes, franceses, canadencs i també d'altres atemptats d'ETA», va indicar. En canvi, Vargas va dir que l'associació assistirà a l'acte commemoratiu organitzat per l'Ajuntament de Cambrils perquè «ens hi han convidat». El president de l'ACVOT va assegurar que l'associació fa més de tres anys que intenta reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però la resposta del regidor es remet a la «complexitat de la seva agenda» i aquesta reunió encara no s'ha produït.