Àngel Ros: «No canviaria res dels últims 15 anys, però tot té un final»

Àngel Ros va fer efectiva ahir la renúncia a l'alcaldia de Lleida després de ser nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra pel Consell de Ministres. Ros, que es va acomiadar en un ple extraordinari, assegura que «no canviaria per res» tota la tasca d'alcalde d'aquests més de catorze anys. Àngel Ros va fer un símil futbolístic i va dir que ja no és l'entrenador de l'equip i que el govern municipal té «banqueta suficient» per tirar endavant un projecte «il·lusionant». En aquest sentit, no es va voler mullar sobre la seva successió i ha assenyalat que li pertoca al partit prendre aquesta decisió.

El fins ara alcalde va estar acompanyat d'alguns membres del seu govern, entre els quals hi havia la primera tinent d'alcalde, Montse Mínguez, que passa a ser alcaldessa en funcions i que estava visiblement emocionada i també el segon tinent d'alcalde, Fèlix Larrosa.

Tots dos són els candidats amb més números per rellevar Ros al capdavant de la Paeria. Ens els propers dies se celebrarà un ple per acceptar la renúncia de Ros i després un altre per investir el nou alcalde o la nova alcaldessa. El nou ambaixador d'Espanya a Andorra, el socialista Àngel Ros, va signar ahir la seva renúncia a l'alcaldia de Lleida en un acte al saló del retaule de la Paeria. Ros es va acomiadar i va dir que «no canviaria res d'aquests quasi quinze anys» al capdavant de l'Ajuntament de Lleida però «tot té un final i s'hi ha de posar». El fins ara alcalde de la capital del Segrià ha afirmat que «els moments per marxar, tots són bons i tots són dolents» i que aquest ha arribat després de rebre l'encàrrec del ministre d'Exteriors, el lleidatà Josep Borrell i del president espanyol Pedro Sánchez.