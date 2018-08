Un article de Torra sobre la violència contra independentistes encén l'oposició

Un article en el qual el president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix a tots els partits polítics que condemnin «la violència feixista» contra els independentistes, va provocar ahir la indignació de forces polítiques de l'oposició, que li van demanar que també condemni la «violència feixista» contra els catalans no independentistes, en paraules de la líder de Ciutadans a Catalunya i de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas.

En l'article de Torra, que ahir publicaven diversos mitjans, afirmava que durant els últims mesos hi ha hagut «un increment notable d'agressions, amenaces, intimidacions i violència feixista a Catalunya contra persones que penjaven llaços o col·locaven creus grogues als carrers i places». «Demano als partits polítics catalans i espanyols que condemnin enèrgicament la violència d'aquests grups feixistes contra els independentistes», deia Torra.

«La violència cal condemnar-la sempre com Cs va fer al Parlament mentre el separatisme votava no –va replicar Arrimadas a través de Twitter–. També la violència feixista que pateixen molts catalans no independentistes i els seus representants, encara que Torra no ho condemni perquè per ell no som catalans sinó 'bèsties'».

L'article de Torra també va ser criticat per la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados: «Si els pressupostos que vol negociar Torra són tan equànimes com aquest article... només els podrà negociar amb els CDRs». També va dir que el PSC condemna sempre la violència «vingui d'on vingui».